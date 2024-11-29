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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Osimhen'e İngiliz devinden kanca! Takas teklifine hazırlanıyorlar

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'e İngiliz devinden kanca! Takas teklifine hazırlanıyorlar

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Osimhen'in serbest kalma bedelini ödeyebilmek için plan yaparken İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. 25 yaşındaki yıldıza İngiltere Premier Lig devlerinden o takımın talip olduğu ve transferi takas yoluyla bitirmeye hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 14:09
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MEHMET MERT ERENLER
GALATASARAY HABERİ: Osimhen'e İngiliz devinden kanca! Takas teklifine hazırlanıyorlar

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'e İngiliz devinden kanca! Takas teklifine hazırlanıyorlar

Sarı-kırmızılılar, henüz maçın 2. dakikasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 43. dakikada Victor Osimhen'in attığı golle 1-1 beraberlikle tamamladı ve İstanbul'a 1 puanla döndü.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'e İngiliz devinden kanca! Takas teklifine hazırlanıyorlar

Bu karşılaşmayla birlikte Cimbom, Avrupa'da puanını 11'e yükseltti ve 4. sırada yer aldı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'e İngiliz devinden kanca! Takas teklifine hazırlanıyorlar

Öte yandan Aslan'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'e İngiliz devinden kanca! Takas teklifine hazırlanıyorlar

Nijeryalı isim Galatasaray'a yaz transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak katılmış ve bu transfer dünya gündemine oturmuştu.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'e İngiliz devinden kanca! Takas teklifine hazırlanıyorlar

Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 75 milyon euro'yu karşılayabilmek için planlar yaparken İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'e İngiliz devinden kanca! Takas teklifine hazırlanıyorlar

MANCHESTER UNİTED'DA AMORIM'IN İLK HEDEFİ OSIMHEN

Ultime Calcio Napoli'nin Il Mattino'dan derlediği habere göre, Manchester United'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Ruben Amorim, gelecek sezon için kadrosunda Victor Osimhen'i görmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'e İngiliz devinden kanca! Takas teklifine hazırlanıyorlar

ZIRKZEE + BİR MİKTAR PARA

İngiliz devinin Osimhen için Napoli'ye takas teklifinde bulunacağı ve bu takasta Osimhen'e karşılık Hollandalı futbolcu Joshua Zirkzee ve bir miktar paranın teklif edileceği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'e İngiliz devinden kanca! Takas teklifine hazırlanıyorlar

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla şimdiye kadar çıktığı 11 maçta 8 gol 5 asistlik performans gösterdi.

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