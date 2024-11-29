GALATASARAY HABERİ: Osimhen'e İngiliz devinden kanca! Takas teklifine hazırlanıyorlar
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Osimhen'in serbest kalma bedelini ödeyebilmek için plan yaparken İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. 25 yaşındaki yıldıza İngiltere Premier Lig devlerinden o takımın talip olduğu ve transferi takas yoluyla bitirmeye hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Öte yandan Aslan'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Nijeryalı isim Galatasaray'a yaz transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak katılmış ve bu transfer dünya gündemine oturmuştu.
Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 75 milyon euro'yu karşılayabilmek için planlar yaparken İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
MANCHESTER UNİTED'DA AMORIM'IN İLK HEDEFİ OSIMHEN
Ultime Calcio Napoli'nin Il Mattino'dan derlediği habere göre, Manchester United'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Ruben Amorim, gelecek sezon için kadrosunda Victor Osimhen'i görmek istiyor.
ZIRKZEE + BİR MİKTAR PARA
İngiliz devinin Osimhen için Napoli'ye takas teklifinde bulunacağı ve bu takasta Osimhen'e karşılık Hollandalı futbolcu Joshua Zirkzee ve bir miktar paranın teklif edileceği belirtildi.
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla şimdiye kadar çıktığı 11 maçta 8 gol 5 asistlik performans gösterdi.
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