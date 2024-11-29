GALATASARAY HABERİ: Osimhen'e İngiliz devinden kanca! Takas teklifine hazırlanıyorlar

Nijeryalı isim Galatasaray'a yaz transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak katılmış ve bu transfer dünya gündemine oturmuştu.

Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 75 milyon euro'yu karşılayabilmek için planlar yaparken İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi.