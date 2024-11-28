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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Osimhen: Yorgun olabiliriz

Galatasaray'da Osimhen: Yorgun olabiliriz

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Az Alkmar ile 1-1 sona erdiği maçın ardından Osimhen açıklamalarda bulundu. İşte Nijeryalı golcünün sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 23:25
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Galatasaray'da Osimhen: Yorgun olabiliriz

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, AZ Alkmaar maçının ardından konuştu.

İŞTE OSIMHEN'İN SÖZLERİ:

Gol atmak iyi bir his ama 1 puanla buradan ayrıldık. İlk yarıda çok atak yapamadık. İkinci yarı daha etkili olduk. 1 puan için mutluyuz. Şimdi devam edeceğiz. 4 gün önce bir maç vardı, mental olarak yorgun olabiliriz. Şimdi diğer maça hazırlanacağız.

Osimhen, "Bence takımımızın performansı iyiydi. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedik ama maç maç devam etmek gerekiyor. Avrupa'da 3'te 3 yapabiliriz. Rakiplere saygı duyuyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.

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