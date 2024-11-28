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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk AZ Alkmar maçı öncesi konuştu

Galatasaray'da Okan Buruk AZ Alkmar maçı öncesi konuştu

Son dakika spor haberleri: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. maçında AZ Alkmar'a konuk olacak. Mücadele öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 20:30 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 20:35
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Galatasaray'da Okan Buruk AZ Alkmar maçı öncesi konuştu

Son dakika spor haberleri: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. maçında AZ Alkmar'a konuk olacak.

Mücadele öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Çift forvet... Kazanarak gidiyoruz. 10 puanı bulduk. Hücumda çift forveti kullanacağız ama savunma görevlerini Batshuayi ve Osimhen'den kullanacağız. Mertens, Sara ve Torreira hem top bizde hem top rakipteyken etkili kullanmak istiyoruz. Kanat bekleri hem hücum hem savunma yapabiliyoruz. Daha önce yaptılar. İyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum.

Rakibimiz farklı bir kadroyla çıktı. Koopmeiners'ın savunmada oynamasını beklemiyorduk. Orta sahadaki oyuncuları, topu oynayabilen ve savunma arkası pasları atabilen oyuncular. Taktiklerini biliyoruz. Orta saha oyuncularını merkeze sokuyorlar. Kanatları kullanacaklar. Parrott bağlantı oyuncusu. Aksiyonları önemli.

İyi savunmaya sahibiz. 3 iyi savunmacımız var. Takım savunmasını doğru yaparsak, baskıları doğru yaparsak hücumda rakibimize karşı önemli üstünlükler sağlarız.

İki forvetle oynayarak, savunma göbekleri zayıf karınları. İki takımın da planları var. Olmazsa farklı versiyonlara geçeceğiz.

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