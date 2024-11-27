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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber!

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sergilediği performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olmayı başardı. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği Nijeryalı dünya yıldızıyla ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 12:10
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TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber!

Sarı kırmızılılar, Nijeryalı forveti sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber!

25 yaşındaki santrfor şu ana kadar gösterdiği performansla da Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber!

Osimhen sarı kırmızılı formayla toplam 10 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber!

Dünyaca ünlü yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber!

Ocak ayında ya da sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali olan Osimhen hakkında birçok transfer dedikodusu ortaya atılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber!

Avrupa'dan birçok kulübün, başarılı oyuncu için devreye girdiği ve transfer için tüm şartları zorlayacağı ifade edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber!

Galatasaray'ın ise Osimhen'in bonservisini alabilmek için görüşmelerde bulunduğu aktarılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber!

Ancak Osimhen transferine dair şok bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber!

Konuya dair haberi ise İspanyol basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber!

'G.SARAY'IN GÜCÜ YETMEYECEK!'

Todofichajes'te yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Galatasaray'ın önümüzdeki yaz Victor Osimhen'i kalıcı olarak kadrosuna katmaya gücünün yetmeyeceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber!

Böylelikle Osimhen'i isteyen Chelsea'nin işinin daha kolay hale geldiği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber!

Galatasaray'ın, Osimhen transferi için yapılacak operasyonunu gerçekleştirmek için yeterli mali kaynağının olmadığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber!

Napoli'nin, Osimhen için yüksek taleplerinin Chelsea'yi favori hale getirdiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber!

Galatasaray'ın, bir süredir Osimhen'i kadrosunda tutmanın hayalini kurduğu ancak Türklerin ekonomik kısıtlamalarının bunu imkansız kıldığı bildirildi.

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