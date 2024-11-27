TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaraylıları yıkan haber!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sergilediği performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olmayı başardı. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği Nijeryalı dünya yıldızıyla ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Osimhen sarı kırmızılı formayla toplam 10 maçta görev aldı.
Dünyaca ünlü yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistle oynadı.
Ocak ayında ya da sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali olan Osimhen hakkında birçok transfer dedikodusu ortaya atılmıştı.
Avrupa'dan birçok kulübün, başarılı oyuncu için devreye girdiği ve transfer için tüm şartları zorlayacağı ifade edilmişti.
Galatasaray'ın ise Osimhen'in bonservisini alabilmek için görüşmelerde bulunduğu aktarılmıştı.
Ancak Osimhen transferine dair şok bir gelişme yaşandı.
Konuya dair haberi ise İspanyol basını duyurdu.
'G.SARAY'IN GÜCÜ YETMEYECEK!'
Todofichajes'te yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Galatasaray'ın önümüzdeki yaz Victor Osimhen'i kalıcı olarak kadrosuna katmaya gücünün yetmeyeceği belirtildi.
Böylelikle Osimhen'i isteyen Chelsea'nin işinin daha kolay hale geldiği vurgulandı.
Galatasaray'ın, Osimhen transferi için yapılacak operasyonunu gerçekleştirmek için yeterli mali kaynağının olmadığı kaydedildi.
Napoli'nin, Osimhen için yüksek taleplerinin Chelsea'yi favori hale getirdiği aktarıldı.
Galatasaray'ın, bir süredir Osimhen'i kadrosunda tutmanın hayalini kurduğu ancak Türklerin ekonomik kısıtlamalarının bunu imkansız kıldığı bildirildi.
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