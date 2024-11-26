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Haberler Galatasaray Mohamed Salah transfer müjdesini verdi! Galatasaraylıları sevindiren haber

Mohamed Salah transfer müjdesini verdi! Galatasaraylıları sevindiren haber

Süper Lig devlerinden Galatasaray ile adı anılan yıldız futbolcu Mohamed Salah ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun son yaptığı açıklama resmen gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 06:50
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Mohamed Salah transfer müjdesini verdi! Galatasaraylıları sevindiren haber

Galatasaray 2 sezon üst üste kazandığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından bu sezonda hata yapmak istemiyor.

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Mohamed Salah transfer müjdesini verdi! Galatasaraylıları sevindiren haber

Sarı-kırmızılılar şuan ligde 34 puanla zirvede yer alıyor.

Mohamed Salah transfer müjdesini verdi! Galatasaraylıları sevindiren haber

UEFA Avrupa Ligi'nde ise 10 puanla 3. sırada bulunuyor.

Mohamed Salah transfer müjdesini verdi! Galatasaraylıları sevindiren haber

Cimbom'da yüzler gülerken sarı-kırmızılı camia transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Mohamed Salah transfer müjdesini verdi! Galatasaraylıları sevindiren haber

Galatasaray Victor Osimhen'in ardından Mohamed Salah bombasını patlatmaya hazırlanırken yıldız futbolcudan sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran açıklamalar geldi.

Mohamed Salah transfer müjdesini verdi! Galatasaraylıları sevindiren haber

32 yaşındaki Mısırlı forvet, "Aralık ayı geldi, hala Liverpool'dan teklif yok.

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