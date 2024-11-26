Mohamed Salah transfer müjdesini verdi! Galatasaraylıları sevindiren haber
Süper Lig devlerinden Galatasaray ile adı anılan yıldız futbolcu Mohamed Salah ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun son yaptığı açıklama resmen gündeme oturdu. İşte detaylar...
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Cimbom'da yüzler gülerken sarı-kırmızılı camia transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Galatasaray Victor Osimhen'in ardından Mohamed Salah bombasını patlatmaya hazırlanırken yıldız futbolcudan sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran açıklamalar geldi.
32 yaşındaki Mısırlı forvet, "Aralık ayı geldi, hala Liverpool'dan teklif yok.
Takımdan ayrılma ihtimalim, kalma ihtimalimden yüksek görünüyor" dedi.
Arap kulüpleriyle de adı anılan Salah için Galatasaray'ın temaslarını hızlandıracağı belirtildi.
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