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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Muslera'da ters köşe! Herkes ayrılacak derken...

GALATASARAY HABERİ - Muslera'da ters köşe! Herkes ayrılacak derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera'nın takımdan ayrılarak ülkesi Uruguay'a döneceği iddia edilmişti. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli file bekçisiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 09:31
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GALATASARAY HABERİ - Muslera'da ters köşe! Herkes ayrılacak derken...

Galatasaray'da ocak ayının yaklaşmasıyla beraber transfer çalışmaları hız kazandı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'da ters köşe! Herkes ayrılacak derken...

İhtiyaç duyulan bölgelere takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir yandan iç transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'da ters köşe! Herkes ayrılacak derken...

Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Fernando Muslera geliyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'da ters köşe! Herkes ayrılacak derken...

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Fernando Muslera'nın niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder" ifadelerini kullanarak Muslera'nın ayrılmak istediğini açıklamıştı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'da ters köşe! Herkes ayrılacak derken...

Yönetim, 2011 yılında beri forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 37 yaşındaki eldivenin opsiyon maddesini kullanacak.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'da ters köşe! Herkes ayrılacak derken...

Teknik direktör Okan Buruk, "Ben bırakmasını hiç istemiyorum" dedi, yönetim Muslera için harekete geçti.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'da ters köşe! Herkes ayrılacak derken...

2011'in yazında Lazio'dan 6.75 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan ve uzun yıllardır kaleyi koruyan 37 yaşındaki eldivenin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'da ters köşe! Herkes ayrılacak derken...

Yönetim, sarı-kırmızılılarla birçok şampiyonluk yaşayan ve kupa kaldıran Uruguaylı tecrübeli file bekçisinin opsiyon maddesini kullanma kararı aldı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'da ters köşe! Herkes ayrılacak derken...

Kaptan ile masaya oturulacak. Ayrılık iddiaları ortaya atılsa da aslında anlaşmasında 1 yıllık uzatma opsiyonu var.

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