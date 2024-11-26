GALATASARAY HABERİ - Muslera'da ters köşe! Herkes ayrılacak derken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera'nın takımdan ayrılarak ülkesi Uruguay'a döneceği iddia edilmişti. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli file bekçisiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Fernando Muslera'nın niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder" ifadelerini kullanarak Muslera'nın ayrılmak istediğini açıklamıştı.
Yönetim, 2011 yılında beri forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 37 yaşındaki eldivenin opsiyon maddesini kullanacak.
Teknik direktör Okan Buruk, "Ben bırakmasını hiç istemiyorum" dedi, yönetim Muslera için harekete geçti.
2011'in yazında Lazio'dan 6.75 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan ve uzun yıllardır kaleyi koruyan 37 yaşındaki eldivenin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Yönetim, sarı-kırmızılılarla birçok şampiyonluk yaşayan ve kupa kaldıran Uruguaylı tecrübeli file bekçisinin opsiyon maddesini kullanma kararı aldı.
Kaptan ile masaya oturulacak. Ayrılık iddiaları ortaya atılsa da aslında anlaşmasında 1 yıllık uzatma opsiyonu var.
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