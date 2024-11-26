GALATASARAY HABERİ - Muslera'da ters köşe! Herkes ayrılacak derken...

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Fernando Muslera'nın niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder" ifadelerini kullanarak Muslera'nın ayrılmak istediğini açıklamıştı.

Yönetim, 2011 yılında beri forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 37 yaşındaki eldivenin opsiyon maddesini kullanacak.