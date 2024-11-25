Aslan payı 10’UN

Galatasaray'ın kaptan Fernando Muslera'yla birlikte en tecrübeli ismi olan Dries Mertens, formasının hakkını veriyor. 37 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu oyun, attığı goller ve asistleriyle herkesi kendisine hayran bırakan Belçikalı oyuncu, 12 haftalık dilimde sarı-kırmızılıların gizli kahramanı oldu. Şampiyonluk yolunda Galatasaray'a oyun aklıyla ve liderliğiyle büyük katkı sağlayan Mertens, taraftarların da gözdesi durumunda.

5. YILDIZI İSTİYOR

Son iki şampiyonlukta büyük katkısı olan, bu sezon da son olarak zorlu Bodrum deplasmanında sahneye çıkan Mertens, yaptığı asistle takımına galibiyeti getiren isimlerin başındaydı. Sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünen 37 yaşındaki oyuncu, kariyerinin belki de son sezonunda üst düzey bir performans ortaya koyuyor ve kariyerini şampiyon takımda ve 5. yıldızı takan takım ile noktalamayı hedefliyor. Dries'in ligde 3 golü ve 4 asisti bulunuyor.

SAHA DIŞINDA DA BİR YILDIZ

Belçikalı yıldız oyuncu, Galatasaray'a sadece saha içerisinde değil, saha dışında da büyük katkı veriyor. Deneyimlerini sık sık genç oyuncularla paylaşan Mertens, takım içerisinde yaşanan problemlerde de arabuluculuk görevini üstleniyor ve takım dışında tesislerde çalışan personel tarafından da çok seviliyor.