GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech için karar verildi! Bir daha forma giyemeyecek
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da son dönemde sergilediği futbolla büyük tepki alan Hakim Ziyech için Fransız basınından olay bir iddia ortaya atıldı. Faslı yıldız için ülkesinden çok ilginç bir karar çıktı. Ziyech'in bu haber sonrası nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu. İşte gündem olan o haber ve ayrıntıları... GS SPOR HABERLERİ | DIŞ HABERLER - Mehmet Cem Çakır
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 14:52 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 15:10
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-kırmızılı taraftarların çok büyük beklentisi olan ve transferiyle gündem olan Faslı yıldızını bu düşüşü dikkat çekti.
Sarı-kırmızılılarda opsiyona bağlı sözleşmesi bulunan Ziyech için bu ihtimal oldukça uzak duruyor.
31 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta 309 dakika süre buldu.
Faslı oyuncunun sözleşmesindeki bu belirsizliğin yanı sıra ülkesinden de beklenmedik bir haber geldi.
FAS'TA KARA LİSTEYE ALINDI!
Fransız basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Ziyech için Fas Kralı oyuncuyu 'Kara Listeye' aldı.
Bazı kaynaklara göre Arap kulüplerinden gelen tekliflerle ilgilenmiyor gibi görünüyor ve Avrupa'daki veya başka yerlerdeki daha prestijli kulüplerden teklif beklemeyi tercih ediyor.
Bu nedenle geleceği belirsizliğini koruyor ve ortaya çıkan fırsatlara bağlı olarak durum önümüzdeki haftalarda değişebilir.
FAS MİLLİ TAKIMI'NA ALINMAYACAK
Bir hatırlatma olarak, Hakim Ziyech kara listeye alındı ve resmi Instagram hesabında Fas hükümetini açıkça eleştirdikten sonra kralın emriyle muhtemelen bir daha Fas takımında oynamayacak.
İŞTE O HABER
DİĞER