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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech için karar verildi! Bir daha forma giyemeyecek

GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech için karar verildi! Bir daha forma giyemeyecek

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da son dönemde sergilediği futbolla büyük tepki alan Hakim Ziyech için Fransız basınından olay bir iddia ortaya atıldı. Faslı yıldız için ülkesinden çok ilginç bir karar çıktı. Ziyech'in bu haber sonrası nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu. İşte gündem olan o haber ve ayrıntıları... GS SPOR HABERLERİ | DIŞ HABERLER - Mehmet Cem Çakır

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 14:52 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 15:10
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MEHMET CEM ÇAKIR
GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech için karar verildi! Bir daha forma giyemeyecek

Galatasaray ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ziyech'in performansı eleştirilmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech için karar verildi! Bir daha forma giyemeyecek

Sarı-kırmızılı taraftarların çok büyük beklentisi olan ve transferiyle gündem olan Faslı yıldızını bu düşüşü dikkat çekti.



GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech için karar verildi! Bir daha forma giyemeyecek

Ziyech bu sezon 15 karşılaşmada görev alırsa sözleşme uzayacak. Ancak Galatasaray'da Okan Buruk'un Ziyech'i takımda düşünmediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech için karar verildi! Bir daha forma giyemeyecek

Sarı-kırmızılılarda opsiyona bağlı sözleşmesi bulunan Ziyech için bu ihtimal oldukça uzak duruyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech için karar verildi! Bir daha forma giyemeyecek

31 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta 309 dakika süre buldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech için karar verildi! Bir daha forma giyemeyecek

Faslı oyuncunun sözleşmesindeki bu belirsizliğin yanı sıra ülkesinden de beklenmedik bir haber geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech için karar verildi! Bir daha forma giyemeyecek

FAS'TA KARA LİSTEYE ALINDI!

Fransız basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Ziyech için Fas Kralı oyuncuyu 'Kara Listeye' aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech için karar verildi! Bir daha forma giyemeyecek

Bazı kaynaklara göre Arap kulüplerinden gelen tekliflerle ilgilenmiyor gibi görünüyor ve Avrupa'daki veya başka yerlerdeki daha prestijli kulüplerden teklif beklemeyi tercih ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech için karar verildi! Bir daha forma giyemeyecek

Bu nedenle geleceği belirsizliğini koruyor ve ortaya çıkan fırsatlara bağlı olarak durum önümüzdeki haftalarda değişebilir.

GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech için karar verildi! Bir daha forma giyemeyecek

FAS MİLLİ TAKIMI'NA ALINMAYACAK

Bir hatırlatma olarak, Hakim Ziyech kara listeye alındı ve resmi Instagram hesabında Fas hükümetini açıkça eleştirdikten sonra kralın emriyle muhtemelen bir daha Fas takımında oynamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech için karar verildi! Bir daha forma giyemeyecek

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