GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech için karar verildi! Bir daha forma giyemeyecek

FAS'TA KARA LİSTEYE ALINDI!



Fransız basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Ziyech için Fas Kralı oyuncuyu 'Kara Listeye' aldı.

Bazı kaynaklara göre Arap kulüplerinden gelen tekliflerle ilgilenmiyor gibi görünüyor ve Avrupa'daki veya başka yerlerdeki daha prestijli kulüplerden teklif beklemeyi tercih ediyor.