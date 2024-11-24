Ahmet Çakar Bodrum FK - Galatasaray maçını yorumladı

Okan Buruk takımla çok oynamış, sistemle oynamış. Mesela Yunus'un nerede oynadığı, ne yaptığını bilen yok. Sanırım futbolcular da bu sisteme alışmakta zorluk çektiler.

İlk yarının son dakikasında Bodrum 10 kişi kalınca Galatasaray'ın işi rahatladı. İlk devre topa hakim olan Galatasaray'dı ama pozisyon üretememişlerdi. İkinci yarı ise sonradan oyuna giren Batshuayi'nin kafa vuruşuyla öne geçtiler ve ardından da en az 3-4 net pozisyonu cömertçe harcadılar.