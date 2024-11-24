  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Ahmet Çakar Bodrum FK - Galatasaray maçını yorumladı

Ahmet Çakar Bodrum FK - Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, karşılaşmayı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 09:23 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 09:24
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar Bodrum FK - Galatasaray maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Ahmet Çakar Bodrum FK - Galatasaray maçını yorumladı

Sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Ahmet Çakar Bodrum FK - Galatasaray maçını yorumladı

Cimbom'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Ahmet Çakar Bodrum FK - Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray bu sonuçla puanını 34'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.

Ahmet Çakar Bodrum FK - Galatasaray maçını yorumladı

Usta yazar Ahmet Çakar, Bodrum FK - Galatasaray maçını Sabah gazetesindeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Bodrum FK - Galatasaray maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - KIRMIZI KART DOĞRU

Galatasaray kazanmayı bildi. Zaten maç öncesi de kimse Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünmüyordu. Fakat ilk yarı çok tuhaf bir futbol izledik. Daha doğrusu hiçbir şey seyretmedik.

Ahmet Çakar Bodrum FK - Galatasaray maçını yorumladı

Okan Buruk takımla çok oynamış, sistemle oynamış. Mesela Yunus'un nerede oynadığı, ne yaptığını bilen yok. Sanırım futbolcular da bu sisteme alışmakta zorluk çektiler.

Ahmet Çakar Bodrum FK - Galatasaray maçını yorumladı

İlk yarının son dakikasında Bodrum 10 kişi kalınca Galatasaray'ın işi rahatladı. İlk devre topa hakim olan Galatasaray'dı ama pozisyon üretememişlerdi. İkinci yarı ise sonradan oyuna giren Batshuayi'nin kafa vuruşuyla öne geçtiler ve ardından da en az 3-4 net pozisyonu cömertçe harcadılar.

Ahmet Çakar Bodrum FK - Galatasaray maçını yorumladı

Maçın kırılma anı belki de Ege'nin oyundan atılmasıydı. Karar kesinlikle doğru. Daha önceden sarı kartı vardı, ilk yarının son dakikasında da atağa kalkan Torreira'nın topuğuna bastığı için haklı olarak ikinci sarı karttan kırmızıyı yedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kırmızı kart kararı doğru mu? Çakar yorumladı Kırmızı kart kararı doğru mu? Çakar yorumladı 09:18
⚽Bugün hangi maçlar var? ⚽Bugün hangi maçlar var? 09:13
Maç sonrası dikkat çeken sözler! "Icardi'yi çok aradılar" Maç sonrası dikkat çeken sözler! "Icardi'yi çok aradılar" 08:57
"Kimse anlatmadı mı Jose'ye" "Kimse anlatmadı mı Jose'ye" 08:38
Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! 01:18
Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! 01:13
Daha Eski
Barcelona deplasmanda 2 puan bıraktı! Barcelona deplasmanda 2 puan bıraktı! 01:05
12 Dev Adam'ın Macaristan hazırlıkları başladı! 12 Dev Adam'ın Macaristan hazırlıkları başladı! 00:54
Buruk'tan kırmızı kart açıklaması! Buruk'tan kırmızı kart açıklaması! 00:08
Volkan Demirel: 14'e 10 oynadık! Volkan Demirel: 14'e 10 oynadık! 00:08
G.Saray tek attı 3 aldı! G.Saray tek attı 3 aldı! 00:08
G.Saray'da maç sonu gerginlik! İki isim... G.Saray'da maç sonu gerginlik! İki isim... 00:08