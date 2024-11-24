Ahmet Çakar Bodrum FK - Galatasaray maçını yorumladı
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, karşılaşmayı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 09:23 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 09:24
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Galatasaray bu sonuçla puanını 34'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.
Usta yazar Ahmet Çakar, Bodrum FK - Galatasaray maçını Sabah gazetesindeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...
AHMET ÇAKAR - KIRMIZI KART DOĞRU
Galatasaray kazanmayı bildi. Zaten maç öncesi de kimse Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünmüyordu. Fakat ilk yarı çok tuhaf bir futbol izledik. Daha doğrusu hiçbir şey seyretmedik.
Okan Buruk takımla çok oynamış, sistemle oynamış. Mesela Yunus'un nerede oynadığı, ne yaptığını bilen yok. Sanırım futbolcular da bu sisteme alışmakta zorluk çektiler.
İlk yarının son dakikasında Bodrum 10 kişi kalınca Galatasaray'ın işi rahatladı. İlk devre topa hakim olan Galatasaray'dı ama pozisyon üretememişlerdi. İkinci yarı ise sonradan oyuna giren Batshuayi'nin kafa vuruşuyla öne geçtiler ve ardından da en az 3-4 net pozisyonu cömertçe harcadılar.
Maçın kırılma anı belki de Ege'nin oyundan atılmasıydı. Karar kesinlikle doğru. Daha önceden sarı kartı vardı, ilk yarının son dakikasında da atağa kalkan Torreira'nın topuğuna bastığı için haklı olarak ikinci sarı karttan kırmızıyı yedi.
Fakat aynı hakem, ilk devrede Barış Alper Yılmaz'ın rakibini dirseğiyle durdurmasına hiçbir şey vermedi. Belki de maçtaki tek hatası bu.
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