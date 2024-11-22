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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni yıldızı Bundesliga'dan! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray'ın yeni yıldızı Bundesliga'dan! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Fransız basını, sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği ismi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 18:05
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MERT KILIÇ
Galatasaray'ın yeni yıldızı Bundesliga'dan! Transferi böyle duyurdular

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Bundesliga'dan! Transferi böyle duyurdular

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Bundesliga'dan! Transferi böyle duyurdular

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, sol bek transferi için kolları sıvadı.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Bundesliga'dan! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Hannover 96'dan transfer ettiği Derrick Köhn'ü sezon başında Werder Bremen'e kiralamıştı.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Bundesliga'dan! Transferi böyle duyurdular

Sarı-kırmızılılar, Alman sol bekin yerini Monaco'dan kiraladığı Ismail Jakobs ile güçlendirmişti.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Bundesliga'dan! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray, Senegalli sol bekin performansından memnun kalsa da 25 yaşındaki futbolcunun sık sık sakatlanması nedeniyle sol bek takviyesi yapmak istiyor.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Bundesliga'dan! Transferi böyle duyurdular

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan, aradığı ismi Almanya'da buldu.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Bundesliga'dan! Transferi böyle duyurdular

SOL BEKE ROGERIO

Fransız basını, Galatasaray'ın Wolfsburg forması giyen Rogerio da Silva'yı transfer etmek istediğini yazdı.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Bundesliga'dan! Transferi böyle duyurdular

Africa Foot United kaynaklı haberde, Brezilya ekibi Palmeiras'ın da 26 yaşındaki sol beke talip olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Bundesliga'dan! Transferi böyle duyurdular

Wolfsburg'un Brezilyalı futbolcunun makul bir bonservis bedeli karşılığında ayrılmasına izin vereceği aktarıldı.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Bundesliga'dan! Transferi böyle duyurdular

Geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Rogerio'nun ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Bundesliga'dan! Transferi böyle duyurdular

Geçtiğimiz sezon Wolfsburg formasıyla 15 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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