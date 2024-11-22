GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha hayatının şokunu yaşıyor!

Galatasaray geçen sezonun yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna Wilfried Zaha'yı katmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarların kendisinden çok şey beklediği yıldız oyuncu performansıyla taraftarları hayal kırıklığına uğratmıştı. Cimbom'da gözden düşen oyuncu sezon başında Fransız ekibi Olympique Lyon'a kiralık olarak gitmişti. Fransız ekibindeki maddi kriz nedeniyle Lyon oyuncu ile yollarını ayırmayı istiyor. Futbolcu Galatasaray'da ise teknik direktör Okan Buruk'un planları içerisinde yer almıyor. Mercato'da yer alan haberde de bu konuya yer verildi ve haberde Cimbom'un oyuncu için kadrosunda yer açmak istemediği aktarıldı. Lefootenbref.com adlı sitede de Lyon'da kadrodan çıkarılacak isimlerden birisinin de Wilfried Zaha olduğu vurgulandı. Ancak hem Lyon'da hem de Galatasaray'da düşünülmeyen futbolcu için büyük bir tehlike söz konusu. ZAHA İÇİN BÜYÜK TEHLİKE! Sezon başında Galatasaray ile resmi maçta forma giyen Zaha, Lyon forması da giymesinin ardından bu sezon üçüncü bir takımda forma giyme şansını kaybetti. Eğer Lyon, Zaha'nın kiralık sözleşmesini feshedip Galatasaray'a geri gönderirse sarı-kırmızılılar oyuncunun sözleşmesini feshetmek için formül düşünecek. Ancak tüm ihtimallerde futbolcunun bu sezon başka bir kulüpte forma giyme şansı bulunmuyor.