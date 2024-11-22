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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha hayatının şokunu yaşıyor!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha hayatının şokunu yaşıyor!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan sezon başında Fransız ekibi Lyon'un yolunu tutan Wilfried Zaha için işler hiç de yolunda gitmiyor. Oyuncu son olarak aldığı o haberle adeta sarsıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 11:19
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MESUT ERKAM ŞAHİN
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha hayatının şokunu yaşıyor!

Galatasaray geçen sezonun yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna Wilfried Zaha'yı katmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha hayatının şokunu yaşıyor!

Sarı-kırmızılı taraftarların kendisinden çok şey beklediği yıldız oyuncu performansıyla taraftarları hayal kırıklığına uğratmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha hayatının şokunu yaşıyor!

Cimbom'da gözden düşen oyuncu sezon başında Fransız ekibi Olympique Lyon'a kiralık olarak gitmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha hayatının şokunu yaşıyor!

Fransız ekibindeki maddi kriz nedeniyle Lyon oyuncu ile yollarını ayırmayı istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha hayatının şokunu yaşıyor!

Futbolcu Galatasaray'da ise teknik direktör Okan Buruk'un planları içerisinde yer almıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha hayatının şokunu yaşıyor!

Mercato'da yer alan haberde de bu konuya yer verildi ve haberde Cimbom'un oyuncu için kadrosunda yer açmak istemediği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha hayatının şokunu yaşıyor!

Lefootenbref.com adlı sitede de Lyon'da kadrodan çıkarılacak isimlerden birisinin de Wilfried Zaha olduğu vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha hayatının şokunu yaşıyor!

Ancak hem Lyon'da hem de Galatasaray'da düşünülmeyen futbolcu için büyük bir tehlike söz konusu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha hayatının şokunu yaşıyor!

ZAHA İÇİN BÜYÜK TEHLİKE!

Sezon başında Galatasaray ile resmi maçta forma giyen Zaha, Lyon forması da giymesinin ardından bu sezon üçüncü bir takımda forma giyme şansını kaybetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha hayatının şokunu yaşıyor!

Eğer Lyon, Zaha'nın kiralık sözleşmesini feshedip Galatasaray'a geri gönderirse sarı-kırmızılılar oyuncunun sözleşmesini feshetmek için formül düşünecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha hayatının şokunu yaşıyor!

Ancak tüm ihtimallerde futbolcunun bu sezon başka bir kulüpte forma giyme şansı bulunmuyor.

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