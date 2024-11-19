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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Afrika'dan Victor Osimhen'i yıkan haber!

GALATASARAY HABERLERİ | Afrika'dan Victor Osimhen'i yıkan haber!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen, Avrupa'da gündem olmuştu. Bir yandan dev kulüpler, Nijeryalı'yı kadrosuna katmak için birbirleriyle yarışırlarken öte yandan sarı kırmızılılar da yıldız oyuncunun bonservisini almaya çalışıyor. Tüm bu olaylar yaşanırken Osimhen, Afrika'dan üzücü bir haber aldı. İşte taraftarların göz bebeği Osimhen'i yıkan gelişme... | Son dakika GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 15:51 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 15:51
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GALATASARAY HABERLERİ | Afrika'dan Victor Osimhen'i yıkan haber!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak renklerine bağlamasıyla dünya çapında ses getiren Victor Osimhen, kısa süre içerisinde taraftarlar ile bağ kurdu.

GALATASARAY HABERLERİ | Afrika'dan Victor Osimhen'i yıkan haber!

Performansı ile de kendinden bahsettiren Nijeryalı, Avrupa devlerinin radarından bir an için bile olsun çıkmadı. Diken üstünde olan sarı kırmızılı yönetim, Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ | Afrika'dan Victor Osimhen'i yıkan haber!

Osimhen, transferi ilk gerçekleştirildiğinde 100 milyon Euro değere sahipti. Ardından Nijeryalı, %25 değer kaybına uğradı ve değeri 75 milyon Euro'ya düştü.

GALATASARAY HABERLERİ | Afrika'dan Victor Osimhen'i yıkan haber!

Napoli'de yönetim ile anlaşmazlıklar yaşadığı süreçte 150 milyon Euro civarında olan serbest kalma bedeli ise şu anda Serie A ekibinin belirttiğine göre 75 milyon Euro.

GALATASARAY HABERLERİ | Afrika'dan Victor Osimhen'i yıkan haber!

Trendyol Süper Lig'i kasıp kavuran 26 yaşındaki Nijeryalı'ya yaşadığı açıklaması olmayan değer kayıplarının ardından Afrika'dan bir kötü haber daha geldi.

GALATASARAY HABERLERİ | Afrika'dan Victor Osimhen'i yıkan haber!

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 16 Aralık'ta sahibini bulacak 2024 Afrika Yılın Erkek Oyuncusu Ödülü için aday listesini açıkladı. Nijeryalı Ademola Lookman'ın favori olarak gösterildiği listede 2023 yılının kazananı Osimhen yer almadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Afrika'dan Victor Osimhen'i yıkan haber!

Atalanta'da forma giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu Lookman, 40 milyon Euro değere sahip olmakla birlikte bu sezon çıktığı 14 maçta 8 gol / 5 asist katkısı sundu.

GALATASARAY HABERLERİ | Afrika'dan Victor Osimhen'i yıkan haber!

Adaylardan bir diğeri ise 26 yaşındaki Faslı oyuncu Achraf Hakimi. Hakimi, PSG'de sağ bek pozisyonunda görev alıyor. Güncel değeri ise 60 milyon Euro.

GALATASARAY HABERLERİ | Afrika'dan Victor Osimhen'i yıkan haber!

Brighton'ta forma giyen ve 30 milyon Euro değere sahip 22 yaşındaki kanat oyuncusu Simon Adingra da Fildişi Sahilleri'ni temsilen aday gösterilen 5 isim arasındaki yerini aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Afrika'dan Victor Osimhen'i yıkan haber!

Bir diğer aday ise Gineli Serhou Guirassy oldu. 40 milyon Euro değeriyle Borussia Dortmund'da forma giyen santrfor, bu sezon çıktığı 13 maçta 9 gol ve 4 asist üretti.

GALATASARAY HABERLERİ | Afrika'dan Victor Osimhen'i yıkan haber!

Mohamed Salah'ın yer almaması ile de gündem olan listede en dikkat çekici isim ise 1 milyon Euro değere sahip Ronwen Williams oldu. Williams, ülkesi Güney Afrika'nın Mamelodi Sundowns FC takımında file bekçiliği yapıyor.

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