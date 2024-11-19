GALATASARAY HABERLERİ | Afrika'dan Victor Osimhen'i yıkan haber!
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen, Avrupa'da gündem olmuştu. Bir yandan dev kulüpler, Nijeryalı'yı kadrosuna katmak için birbirleriyle yarışırlarken öte yandan sarı kırmızılılar da yıldız oyuncunun bonservisini almaya çalışıyor. Tüm bu olaylar yaşanırken Osimhen, Afrika'dan üzücü bir haber aldı. İşte taraftarların göz bebeği Osimhen'i yıkan gelişme... | Son dakika GS spor haberi
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 15:51 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 15:51
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Napoli'de yönetim ile anlaşmazlıklar yaşadığı süreçte 150 milyon Euro civarında olan serbest kalma bedeli ise şu anda Serie A ekibinin belirttiğine göre 75 milyon Euro.
Trendyol Süper Lig'i kasıp kavuran 26 yaşındaki Nijeryalı'ya yaşadığı açıklaması olmayan değer kayıplarının ardından Afrika'dan bir kötü haber daha geldi.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 16 Aralık'ta sahibini bulacak 2024 Afrika Yılın Erkek Oyuncusu Ödülü için aday listesini açıkladı. Nijeryalı Ademola Lookman'ın favori olarak gösterildiği listede 2023 yılının kazananı Osimhen yer almadı.
Atalanta'da forma giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu Lookman, 40 milyon Euro değere sahip olmakla birlikte bu sezon çıktığı 14 maçta 8 gol / 5 asist katkısı sundu.
Adaylardan bir diğeri ise 26 yaşındaki Faslı oyuncu Achraf Hakimi. Hakimi, PSG'de sağ bek pozisyonunda görev alıyor. Güncel değeri ise 60 milyon Euro.
Brighton'ta forma giyen ve 30 milyon Euro değere sahip 22 yaşındaki kanat oyuncusu Simon Adingra da Fildişi Sahilleri'ni temsilen aday gösterilen 5 isim arasındaki yerini aldı.
Bir diğer aday ise Gineli Serhou Guirassy oldu. 40 milyon Euro değeriyle Borussia Dortmund'da forma giyen santrfor, bu sezon çıktığı 13 maçta 9 gol ve 4 asist üretti.
Mohamed Salah'ın yer almaması ile de gündem olan listede en dikkat çekici isim ise 1 milyon Euro değere sahip Ronwen Williams oldu. Williams, ülkesi Güney Afrika'nın Mamelodi Sundowns FC takımında file bekçiliği yapıyor.
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