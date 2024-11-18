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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor'dan takas hazırlığı! Son söz Şenol Güneş'in

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor'dan takas hazırlığı! Son söz Şenol Güneş'in

Trendyol Süper Lig'in devlerinden Galatasaray ve Trabzonspor'un, oyuncu takası hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Belirtilene göre sarı kırmızılılar, takımdan ayrılığı planlanan oyuncu ve 3 milyon Euro'ya karşılık Fırtına'da forma giyen o ismi istedi... İşte detaylar... | Son dakika GS TS transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 10:53
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor'dan takas hazırlığı! Son söz Şenol Güneş'in

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in tek namağlup takımı olarak 31 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor'dan takas hazırlığı! Son söz Şenol Güneş'in

UEFA Avrupa Ligi'nde de namağlup bir şekilde 3. sırada olan sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor'dan takas hazırlığı! Son söz Şenol Güneş'in

Son olarak Gabriel Sara'nın gelişi ile birlikte süre bulamayan bir oyuncu, Okan Buruk'tan takımdan ayrılmak üzere izin istemişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor'dan takas hazırlığı! Son söz Şenol Güneş'in

Buruk, o ismin talebini değerlendirdi ve Trabzonspor'dan bir oyuncu ile takas etmek üzere harekete geçti. İşte son sözü Şenol Güneş'in söyleyeceği o teklif...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor'dan takas hazırlığı! Son söz Şenol Güneş'in

Kerem Demirbay, "Oynamayacaksam ayrılmak istiyorum" diyerek devre arasında veda etmek istediğini belirtmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor'dan takas hazırlığı! Son söz Şenol Güneş'in

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, öncelikli olarak doğduğu ülke olan Almanya'ya dönmek istiyordu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor'dan takas hazırlığı! Son söz Şenol Güneş'in

Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom, Kerem Demirbay'ı Trabzonspor'un genç yıldızı Eren Elmalı ile takaslamak üzere kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor'dan takas hazırlığı! Son söz Şenol Güneş'in

Son şampiyon, Fırtına'ya Kerem Demirbay + 3 milyon Euro teklif sunmaya hazırlanıyor. Transferde son kararı ise Güneş verecek.

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