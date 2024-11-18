TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor'dan takas hazırlığı! Son söz Şenol Güneş'in
Trendyol Süper Lig'in devlerinden Galatasaray ve Trabzonspor'un, oyuncu takası hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Belirtilene göre sarı kırmızılılar, takımdan ayrılığı planlanan oyuncu ve 3 milyon Euro'ya karşılık Fırtına'da forma giyen o ismi istedi... İşte detaylar... | Son dakika GS TS transfer haberleri
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Buruk, o ismin talebini değerlendirdi ve Trabzonspor'dan bir oyuncu ile takas etmek üzere harekete geçti. İşte son sözü Şenol Güneş'in söyleyeceği o teklif...
Kerem Demirbay, "Oynamayacaksam ayrılmak istiyorum" diyerek devre arasında veda etmek istediğini belirtmişti.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu, öncelikli olarak doğduğu ülke olan Almanya'ya dönmek istiyordu.
Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom, Kerem Demirbay'ı Trabzonspor'un genç yıldızı Eren Elmalı ile takaslamak üzere kolları sıvadı.
Son şampiyon, Fırtına'ya Kerem Demirbay + 3 milyon Euro teklif sunmaya hazırlanıyor. Transferde son kararı ise Güneş verecek.
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