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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray'ın Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 19:06
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Galatasaray'ın Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular koşu ve geniş alanda topa sahip olma antrenmanının ardından çift kale maçla çalışmayı tamamladı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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