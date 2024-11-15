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Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde Barcelona çelmesi! O yıldız için devreye girdiler

Galatasaray'a transferde Barcelona çelmesi! O yıldız için devreye girdiler

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, yaz transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir hamle yaparak dünyaca ünlü santrfor Victor Osimhen'i kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılar, sözleşmesi biten bir başka yıldıza göz dikmişken transfer yarışına Barcelona dahil oldu. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 09:53
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a transferde Barcelona çelmesi! O yıldız için devreye girdiler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki tek namağlup takım olarak (10 G, 1 B) 31 puan ile milli araya lider ünvanı ile girdi.

Galatasaray'a transferde Barcelona çelmesi! O yıldız için devreye girdiler

Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde de namağlup bir şekilde (3 G, 1 B) 3. sırada bulunan ekip, transfer çalışmaları için kollarını sıvadı.

Galatasaray'a transferde Barcelona çelmesi! O yıldız için devreye girdiler

Yaz transfer döneminde yıldız santrfor Victor Osimhen'i renklerine bağlayan Cimbom, dünya çapında ses getirmişti.

Galatasaray'a transferde Barcelona çelmesi! O yıldız için devreye girdiler

Osimhen'in bonservisi üzerine sıkı çalışmalar sürdüren Süper Lig devi, bir yandan da başka bir yıldızı kadrosuna katmak üzere yönünü Premier Lig'e çevirmişti.

Galatasaray'a transferde Barcelona çelmesi! O yıldız için devreye girdiler

Mısırlı kanat oyuncusu Mohamed Salah, bu sezon sonunda Liverpool ile sözleşme yenilememe kararı almıştı.

Galatasaray'a transferde Barcelona çelmesi! O yıldız için devreye girdiler

Bunun üzerine devreye giren Galatasaray'ın yıldız oyuncuya dudak uçuklatan bir teklif sunacağı ortaya çıkmıştı.

Galatasaray'a transferde Barcelona çelmesi! O yıldız için devreye girdiler

Belirtilenlere göre menajeri ile ön görüşme yapılan Salah'a imza parası hariç yıllık 20 milyon Euro önerilecekti.

Galatasaray'a transferde Barcelona çelmesi! O yıldız için devreye girdiler

Sarı kırmızılı taraftarlar, bir başka yıldızı daha takımlarında görme ihtimallerinin heyecanını yaşarken transfer yarışına LaLiga devi ortak oldu.

Galatasaray'a transferde Barcelona çelmesi! O yıldız için devreye girdiler

Caught Offside'ın haberine göre Barcelona, sözleşmesinin sonuna yaklaşan oyuncuyu renklerine bağlamak için hazır.

Galatasaray'a transferde Barcelona çelmesi! O yıldız için devreye girdiler

Salah, 32 yaşında olmasına rağmen hala önümüzdeki birkaç sene yüksek verimlilik sağlayabileceğinin sinyallerini veriyor.

Galatasaray'a transferde Barcelona çelmesi! O yıldız için devreye girdiler

Aynı zamanda Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Ittihad ve Al-Hilal'in de Salah'ı kadrolarına katmak üzere birbirleri ile mücadele ettikleri biliniyor.

Galatasaray'a transferde Barcelona çelmesi! O yıldız için devreye girdiler

Hatta öyle ki, Suudi ekipler oyuncu için yıllık 40-50 milyon arası bir ücreti bile gözden çıkarmış durumdalar.

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