Galatasaray'a transferde Barcelona çelmesi! O yıldız için devreye girdiler

Aynı zamanda Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Ittihad ve Al-Hilal'in de Salah'ı kadrolarına katmak üzere birbirleri ile mücadele ettikleri biliniyor.

Hatta öyle ki, Suudi ekipler oyuncu için yıllık 40-50 milyon arası bir ücreti bile gözden çıkarmış durumdalar.