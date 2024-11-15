Galatasaray'a transferde Barcelona çelmesi! O yıldız için devreye girdiler
Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, yaz transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir hamle yaparak dünyaca ünlü santrfor Victor Osimhen'i kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılar, sözleşmesi biten bir başka yıldıza göz dikmişken transfer yarışına Barcelona dahil oldu. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
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Osimhen'in bonservisi üzerine sıkı çalışmalar sürdüren Süper Lig devi, bir yandan da başka bir yıldızı kadrosuna katmak üzere yönünü Premier Lig'e çevirmişti.
Mısırlı kanat oyuncusu Mohamed Salah, bu sezon sonunda Liverpool ile sözleşme yenilememe kararı almıştı.
Bunun üzerine devreye giren Galatasaray'ın yıldız oyuncuya dudak uçuklatan bir teklif sunacağı ortaya çıkmıştı.
Belirtilenlere göre menajeri ile ön görüşme yapılan Salah'a imza parası hariç yıllık 20 milyon Euro önerilecekti.
Sarı kırmızılı taraftarlar, bir başka yıldızı daha takımlarında görme ihtimallerinin heyecanını yaşarken transfer yarışına LaLiga devi ortak oldu.
Caught Offside'ın haberine göre Barcelona, sözleşmesinin sonuna yaklaşan oyuncuyu renklerine bağlamak için hazır.
Salah, 32 yaşında olmasına rağmen hala önümüzdeki birkaç sene yüksek verimlilik sağlayabileceğinin sinyallerini veriyor.
Aynı zamanda Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Ittihad ve Al-Hilal'in de Salah'ı kadrolarına katmak üzere birbirleri ile mücadele ettikleri biliniyor.
Hatta öyle ki, Suudi ekipler oyuncu için yıllık 40-50 milyon arası bir ücreti bile gözden çıkarmış durumdalar.
Mohamed Salah, bu sezon Premier Lig ekibi ile bütün kulvarlarda 17 maça çıkmış ve 10 gol / 10 asist katkısı sunmuştu.
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