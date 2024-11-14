TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Brezilyalı eldivene kanca! Muslera'nın veliahtı olacak
Galatasaray, sezon sonu ayrılması gündemde olan Muslera'nın alternatiflerini aramaya başladı. Cimbom geçmişte olduğu gibi önceliğini Güney Amerikalı kaleciyi verecek. Sarı kırmızılılar listesinin ilk sırasına Brezilyalı eldiveni aldı. İşte detaylar...
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8 MİLYON EURO VERDİ
Takvim'de yer alan habere göre, sarı kırmızılı kurmayların 26 yaşındaki Brezilyalı eldiven Perri için transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi.
Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında yıldız oyuncunun menajeri ve kulübüyle temas kuracağı öğrenildi.
1.97 mt. boyundaki Brezilyalı kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Bu sezon 14 karşılaşmada forma giyen tecrübeli kaleci, kalesinde 17 gol görürken 5 kez kalesini gole kapatmayı başardı. Perri, sezon başında Brezilya temsilcisi Botafogo'dan 8 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
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