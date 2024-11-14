TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Brezilyalı eldivene kanca! Muslera'nın veliahtı olacak

Daha önce Brezilyalı efsane kaleci Taffarel ve Kolombiyalı Mondragon'dan müthiş verim alan Galatasaray, aynı kıtadan oyuncu bakmaya başladı. Gündeme gelen ilk isim ise Fransız Ligi'nin köklü ekiplerinden Lyon'da forma giyen Lucas Perri...