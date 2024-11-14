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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Brezilyalı eldivene kanca! Muslera'nın veliahtı olacak

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Brezilyalı eldivene kanca! Muslera'nın veliahtı olacak

Galatasaray, sezon sonu ayrılması gündemde olan Muslera'nın alternatiflerini aramaya başladı. Cimbom geçmişte olduğu gibi önceliğini Güney Amerikalı kaleciyi verecek. Sarı kırmızılılar listesinin ilk sırasına Brezilyalı eldiveni aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Brezilyalı eldivene kanca! Muslera'nın veliahtı olacak

Galatasaray'da Fernando Muslera döneminin sezon sonunda sona ermesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli eldiveni 14 yıllık Galatasaray serüvenini noktalamaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Brezilyalı eldivene kanca! Muslera'nın veliahtı olacak

Sarı-Kırmızılılar'da geçmiş dönemlerde Güney Amerikalı kaleciler performanslarıyla parmak ısırttı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Brezilyalı eldivene kanca! Muslera'nın veliahtı olacak

Daha önce Brezilyalı efsane kaleci Taffarel ve Kolombiyalı Mondragon'dan müthiş verim alan Galatasaray, aynı kıtadan oyuncu bakmaya başladı. Gündeme gelen ilk isim ise Fransız Ligi'nin köklü ekiplerinden Lyon'da forma giyen Lucas Perri...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Brezilyalı eldivene kanca! Muslera'nın veliahtı olacak

8 MİLYON EURO VERDİ

Takvim'de yer alan habere göre, sarı kırmızılı kurmayların 26 yaşındaki Brezilyalı eldiven Perri için transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Brezilyalı eldivene kanca! Muslera'nın veliahtı olacak

Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında yıldız oyuncunun menajeri ve kulübüyle temas kuracağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Brezilyalı eldivene kanca! Muslera'nın veliahtı olacak

1.97 mt. boyundaki Brezilyalı kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

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