GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'ye büyük şok! Wanda Nara şikayetçi oldu
Özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Galatasaraylı yıldız oyuncu Mauro Icardi, Wanda Nara'nın ayrılık sonrası Arjantinli rapçi L-Gante ile ilişkisi ortaya çıkmasının ve sakatlanarak sezonu kapatmasının üzerine zor bir sürece girmişti. Dış basında ortaya atılan iddialara göre Icardi, milli arada kızlarını görmek üzere Arjantin'e gitti ve hayranlarını şaşırtacak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 16:15 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 17:07
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Habere göre Icardi, milli aradan fırsat bulup hem kızlarının velayetini üzerine almaya hem de Wanda Nara ile ortak daireleri adına tahliye emri çıkartmaya Arjantin'e gidiyor. Icardi, kapıyı kilitleyerek Nara'yı eve almıyor ve Nara oradan L-Gante ile birlikte ayrılıyor.
Ardından Wanda'nın şikayetindeki ilk bölüm böylece oluşuyor: özel mülkiyete taciz. Olayın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Nara, tekrardan eve girmeye çalışmak üzere Icardi'nin karşısına çıkıyor.
İddiaya göre şikayetin ikinci bölümü ise bu sırada ortaya çıkıyor ve Icardi, Nara ile arasındaki "ev mücadelesinde" kendisini tutamayarak itme yoluyla toplumsal cinsiyet şiddeti (şikayette yer alan tabirle) uyguluyor.
Arjantin basınında da yer alan dedikodular, her ne kadar olayın magazin yönünden kaynaklı bilgi kirliliğine sebebiyet veriyor olsa da, yakın zamanda Icardi'nin Arjantin'de bir mahkemeye çıkacağı aktarılıyor. Olayın gerçek yüzü ve yaşananlar ise Galatasaraylı taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.
GALATASARAY'DAN KONUYLA İLGİLİ OLARAK AÇIKLAMA GELDİ!
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