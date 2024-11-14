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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'ye büyük şok! Wanda Nara şikayetçi oldu

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'ye büyük şok! Wanda Nara şikayetçi oldu

Özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Galatasaraylı yıldız oyuncu Mauro Icardi, Wanda Nara'nın ayrılık sonrası Arjantinli rapçi L-Gante ile ilişkisi ortaya çıkmasının ve sakatlanarak sezonu kapatmasının üzerine zor bir sürece girmişti. Dış basında ortaya atılan iddialara göre Icardi, milli arada kızlarını görmek üzere Arjantin'e gitti ve hayranlarını şaşırtacak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 16:15 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 17:07
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'ye büyük şok! Wanda Nara şikayetçi oldu

Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi, özel hayatı ile son günlerde sık sık gündeme geliyordu. Eski eşi Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile ilişkisinin ortaya çıkması oyuncunun sahadaki performansı ciddi derecede etkilenmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'ye büyük şok! Wanda Nara şikayetçi oldu

Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Icardi için süreç bir yandan kontrolden çıkıyor, öte yandan sarı kırmızılı taraftarların sevgisi sayesinde bir nebze olsun ayakta durmayı başarıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'ye büyük şok! Wanda Nara şikayetçi oldu

Diario AS'de çıkan "Wanda Nara, Icardi'ye adli süreç başlattığını duyurdu" haberi ise, ne yazık ki, yıldız oyuncunun içinde verdiği duygusal mücadeleye yenik düştüğünü gözler önüne serdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'ye büyük şok! Wanda Nara şikayetçi oldu

Habere göre Icardi, milli aradan fırsat bulup hem kızlarının velayetini üzerine almaya hem de Wanda Nara ile ortak daireleri adına tahliye emri çıkartmaya Arjantin'e gidiyor. Icardi, kapıyı kilitleyerek Nara'yı eve almıyor ve Nara oradan L-Gante ile birlikte ayrılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'ye büyük şok! Wanda Nara şikayetçi oldu

Ardından Wanda'nın şikayetindeki ilk bölüm böylece oluşuyor: özel mülkiyete taciz. Olayın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Nara, tekrardan eve girmeye çalışmak üzere Icardi'nin karşısına çıkıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'ye büyük şok! Wanda Nara şikayetçi oldu

İddiaya göre şikayetin ikinci bölümü ise bu sırada ortaya çıkıyor ve Icardi, Nara ile arasındaki "ev mücadelesinde" kendisini tutamayarak itme yoluyla toplumsal cinsiyet şiddeti (şikayette yer alan tabirle) uyguluyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'ye büyük şok! Wanda Nara şikayetçi oldu

Arjantin basınında da yer alan dedikodular, her ne kadar olayın magazin yönünden kaynaklı bilgi kirliliğine sebebiyet veriyor olsa da, yakın zamanda Icardi'nin Arjantin'de bir mahkemeye çıkacağı aktarılıyor. Olayın gerçek yüzü ve yaşananlar ise Galatasaraylı taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

GALATASARAY'DAN KONUYLA İLGİLİ OLARAK AÇIKLAMA GELDİ!

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