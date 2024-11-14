GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'ye büyük şok! Wanda Nara şikayetçi oldu

Habere göre Icardi, milli aradan fırsat bulup hem kızlarının velayetini üzerine almaya hem de Wanda Nara ile ortak daireleri adına tahliye emri çıkartmaya Arjantin'e gidiyor. Icardi, kapıyı kilitleyerek Nara'yı eve almıyor ve Nara oradan L-Gante ile birlikte ayrılıyor.

Ardından Wanda'nın şikayetindeki ilk bölüm böylece oluşuyor: özel mülkiyete taciz. Olayın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Nara, tekrardan eve girmeye çalışmak üzere Icardi'nin karşısına çıkıyor.