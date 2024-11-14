Galatasaray'dan Mauro Icardi için açıklama! "Ortaya atılan spekülasyonlar..."

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile Wanda Nara hakkında flaş iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Son olarak sarı-kırmızılı camiadan konuyla ilgili olarak dikkat çeken açıklama geldi.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir.

Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Galatasaray Spor Kulübü

NE OLMUŞTU?