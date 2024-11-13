Victor Osimhen'de Galatasaray'ın istemediği oldu! Resmen...

Ancak, devreye giren son ekip, 7 Ekim 2021'de Suudi Arabistan hükümetinin egemen servet fonu liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından %80 hissesi 305 milyon £ karşılığında satın alınan Newcastle United. İngiliz temsilcisi arkasına egemen servet fonunu alarak bütün taliplilerden bir adım öne geçti.