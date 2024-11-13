Victor Osimhen'de Galatasaray'ın istemediği oldu! Resmen...
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Chelsea ve Arsenal'ın transfer listesinde olan ve kısa süre önce Newcastle United'ın da gözüne kestirdiği Osimhen için Galatasaray'ın istediği hamle geldi İşte detaylar... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 21:35 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 21:38
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ancak, Osimhen dünya devlerinin de radarında ve peşindeki takımlar de oldukça dişli kulüpler. Chelsea, Arsenal ve Arabistan ekibi Al Hilal, teklif bakımından Galatasaray'la yarışmaya hazırlanıyor.
Ancak, devreye giren son ekip, 7 Ekim 2021'de Suudi Arabistan hükümetinin egemen servet fonu liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından %80 hissesi 305 milyon £ karşılığında satın alınan Newcastle United. İngiliz temsilcisi arkasına egemen servet fonunu alarak bütün taliplilerden bir adım öne geçti.
GALATASARAY'IN İSTEMEDİĞİ HAMLE GELDİ
Tüm bu ilgilerin farkında olan Galatasaray, kendi yapacağı teklife odaklanmışken, İngiltere'den sarı kırmızılıların istemediği hamle geldi.
Newcastle United, sezon sonu için Osimhen'in transferi konusunda Napoli ile ilk resmi teması kurdu.
İngiliz basınından thehardtackle.com'un haberine göre, Newcastle United, Napoli'li yetkililerle irtibata geçerek Nijeryalı yıldızla ilgilendiklerini belirterek transferin detayları hakkında görüştü ve rakam olarak "75 milyon euro" yanıtını aldı. Taraflar arasındaki transfer pazarlığının olumlu sonuçlandığı belirtildi.
"ARSENAL BU RAKAMA YANAŞMAZ"
Haberde ayrıca, Arsenal'ın Osimhen için 75 milyon euro vermeye asla yanaşmayacağı ancak Chelsea'nin bu rakamı rahatlıkla ödeyebileceği yazıldı.
FENERBAHÇE DE TALİP
İngiliz basını, Osimhen'e Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğunu hatırlatırken, 25 yaşındaki yıldız golcünün önceliğinin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir ekipte forma giymek olduğunu ifade etti.
Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maça çıkan Osimhen, bu müsabakalarda 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER