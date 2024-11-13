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Haberler Galatasaray Victor Osimhen'de Galatasaray'ın istemediği oldu! Resmen...

Victor Osimhen'de Galatasaray'ın istemediği oldu! Resmen...

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Chelsea ve Arsenal'ın transfer listesinde olan ve kısa süre önce Newcastle United'ın da gözüne kestirdiği Osimhen için Galatasaray'ın istediği hamle geldi İşte detaylar... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 21:35 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 21:38
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Victor Osimen'de Galatasaray'ın istemediği oldu! Resmen...

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'la RAMS Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçta 2 gol kaydederek yıldızlaşan Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'deki son maçta da Cimbom'un 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan Samsunspor mücadelesinde yine 2 gol kaydederek yıldızlaşmıştı.

Victor Osimen'de Galatasaray'ın istemediği oldu! Resmen...

Performansıyla taraftarın büyük beğenisini kazanan Nijeryalı yıldız için Galatasaray sezon sonu satın alma planları yapıyor.

Victor Osimen'de Galatasaray'ın istemediği oldu! Resmen...

Cimbom'un yıldız golcü için bankadan 50 milyon euro kredi çekeceği, Napoli'ye Yunus Akgün artı para teklifinde bulunacağı ve 4-5 sponsor anlaşmasıyla Osimhen'in bonservisinin alınacağı formülleri şu an masada.

Victor Osimen'de Galatasaray'ın istemediği oldu! Resmen...

Ancak, Osimhen dünya devlerinin de radarında ve peşindeki takımlar de oldukça dişli kulüpler. Chelsea, Arsenal ve Arabistan ekibi Al Hilal, teklif bakımından Galatasaray'la yarışmaya hazırlanıyor.

Victor Osimen'de Galatasaray'ın istemediği oldu! Resmen...

Ancak, devreye giren son ekip, 7 Ekim 2021'de Suudi Arabistan hükümetinin egemen servet fonu liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından %80 hissesi 305 milyon £ karşılığında satın alınan Newcastle United. İngiliz temsilcisi arkasına egemen servet fonunu alarak bütün taliplilerden bir adım öne geçti.

Victor Osimen'de Galatasaray'ın istemediği oldu! Resmen...

GALATASARAY'IN İSTEMEDİĞİ HAMLE GELDİ

Tüm bu ilgilerin farkında olan Galatasaray, kendi yapacağı teklife odaklanmışken, İngiltere'den sarı kırmızılıların istemediği hamle geldi.

Victor Osimen'de Galatasaray'ın istemediği oldu! Resmen...

Newcastle United, sezon sonu için Osimhen'in transferi konusunda Napoli ile ilk resmi teması kurdu.

Victor Osimen'de Galatasaray'ın istemediği oldu! Resmen...

İngiliz basınından thehardtackle.com'un haberine göre, Newcastle United, Napoli'li yetkililerle irtibata geçerek Nijeryalı yıldızla ilgilendiklerini belirterek transferin detayları hakkında görüştü ve rakam olarak "75 milyon euro" yanıtını aldı. Taraflar arasındaki transfer pazarlığının olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Victor Osimen'de Galatasaray'ın istemediği oldu! Resmen...

"ARSENAL BU RAKAMA YANAŞMAZ"

Haberde ayrıca, Arsenal'ın Osimhen için 75 milyon euro vermeye asla yanaşmayacağı ancak Chelsea'nin bu rakamı rahatlıkla ödeyebileceği yazıldı.

Victor Osimen'de Galatasaray'ın istemediği oldu! Resmen...

FENERBAHÇE DE TALİP

İngiliz basını, Osimhen'e Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğunu hatırlatırken, 25 yaşındaki yıldız golcünün önceliğinin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir ekipte forma giymek olduğunu ifade etti.

Victor Osimen'de Galatasaray'ın istemediği oldu! Resmen...

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maça çıkan Osimhen, bu müsabakalarda 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Victor Osimen'de Galatasaray'ın istemediği oldu! Resmen...

Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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