GALATASARAY HABERLERİ | Samsunspor maçı sonrası Mauro Icardi'den galibiyet üçlüsü!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 3-2 yendiği ve namağlup liderliğini devam ettirdiği maçın ardından sarı kırmızılılarda klasikleşen maç sonu "üçlü" tezahüratını Mauro Icardi yaptırdı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak Icardi, Samsunspor maçının ardından sahaya indi. Arjantinli yıldız, taraftarın isteğiyle "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı başlattı.
Ayrıca karşılaşma'da Galatasaray'ın kaydettiği gollerin ardından Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın olayım' şarkısı çaldı.
İŞTE O ANDAN BİR GÖRÜNTÜ: