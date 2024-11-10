  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Samsunspor maçı sonrası Mauro Icardi'den galibiyet üçlüsü!

GALATASARAY HABERLERİ | Samsunspor maçı sonrası Mauro Icardi'den galibiyet üçlüsü!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 3-2 yendiği ve namağlup liderliğini devam ettirdiği maçın ardından Mauro Icardi, sahaya inerek galibiyet üçlüsü çektirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 18:39
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ | Samsunspor maçı sonrası Mauro Icardi'den galibiyet üçlüsü!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 3-2 yendiği ve namağlup liderliğini devam ettirdiği maçın ardından sarı kırmızılılarda klasikleşen maç sonu "üçlü" tezahüratını Mauro Icardi yaptırdı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak Icardi, Samsunspor maçının ardından sahaya indi. Arjantinli yıldız, taraftarın isteğiyle "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı başlattı.

Ayrıca karşılaşma'da Galatasaray'ın kaydettiği gollerin ardından Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın olayım' şarkısı çaldı.

İŞTE O ANDAN BİR GÖRÜNTÜ:

Osimhen'den Icardi'ye mesaj! Attığı gol sonrası... Devamını Oku BUNU DA OKU

"G.Saray maçında da vardı ama..."
F.Bahçe - Sivasspor | CANLI
DİĞER
SON DAKİKA: AZ Alkmaar yenilgisi Hollanda basınını da şaşırttı! "Fenerbahçe Alkmaar'a hayat verdi"
Başkan Erdoğan kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
G.Saray evinde Samsunspor'u yendi!
Galatasaray, Icardi’nin halefini buldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Çok büyük saygı hak ediyor" "Çok büyük saygı hak ediyor" 18:50
"Bu bir fırsat maçı" "Bu bir fırsat maçı" 18:46
Zeki Murat Göle: Bu bizi çok yıprattı! Zeki Murat Göle: Bu bizi çok yıprattı! 18:39
Icardi'den galibiyet üçlüsü! Icardi'den galibiyet üçlüsü! 18:37
"G.Saray maçında da vardı ama..." "G.Saray maçında da vardı ama..." 18:30
Manisa evinde hata yapmadı! Manisa evinde hata yapmadı! 18:19
Daha Eski
G.saray'da Davinson şoku! G.saray'da Davinson şoku! 18:11
G.Saray evinde Samsunspor'u yendi! G.Saray evinde Samsunspor'u yendi! 18:04
G.Saraylı oyunculardan art arda röveşata! G.Saraylı oyunculardan art arda röveşata! 17:56
Atalanta evinde hata yapmadı! Atalanta evinde hata yapmadı! 17:30
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 17:19
F.Bahçe - Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu! F.Bahçe - Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:15