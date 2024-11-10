Galatasaray 3–2 Samsunspor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig 12. Hafta)

Süper Lig'de liderliğini namağlup bir şekilde sürdüren Galatasaray, RAMS Park'ta Samsunspor'u ağırladı. 10 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başlayan mücadelede kazanan taraf, 3-2'lik skorla Galatasaray oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın başlama düdüğünden henüz 3 dakika sonra Victor Osimhen, Samsunspor ağlarını sarstı ve sarı kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

Osimhen'in attığı golden sonra Mauro Icardi ile özdeşleşmiş olan gol müziği 'Aşkın Olayım' çaldı. Bu sırada Nijeryalı oyuncu da Arjantinli yıldızın ikonik gol sevincini yapıp, Icardi formasını tribünlere doğru gösterdi ve sezonu kapatan Icardi'ye 'yanındayız' mesajı verdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve devre arasına ev sahibi Galatasaray'ın üstünlüğü ile girildi.

İkinci yarıda O. Ntcham, Samsunspor'un kazandığı penaltıyı gole çevirdi ve dakika 50'de skoru eşitledi: 1-1.

Osimhen, 55. dakikada Cimbom'u tekrar öne geçirdi: 2-1.

75. dakikada oyuna giren Batshuayi, 85. dakikada golünü kaydederek farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

90+3'te Samsunspor, Bennasser'in penaltı golü ile skoru 3-2 yaptı.

Kıran kırana geçen mücadele Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Galatasaray bu galibiyetle Süper Lig'de puanını 31'e yükseltti. Samsunspor ise 25 puanda kaldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Samsunspor ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.