Samsunspor, Galatasaray karşısında 2 penaltı kazandı! İşte o pozisyonlar

Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Samsunspor maçının 50. dakikasında konuk ekip penaltı kazandı.

Galatasaray ceza sahası içinde Samsunsporlu Dimata, Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı, maçın hakemi Halil Umut Meler tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Galatasaray'da Fernando Muslera, itirazları sonrası sarı kart gördü.

Penaltı için topun başına geçen Ntcham, skoru 1-1'e getirdi.

İşte o müdahale...

BİR PENALTI KARARI DAHA!

Maçın 90. dakikası oynanırken, Samsunspor atağında ceza sahasında Victor Nelsson rakibini iterek pozisyonunu pozdu, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Halil Umut Meler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

Bu kez topun başına geçen Youssef Ait Bennasser, atışı gole çevirerek skoru 3-2'ye getirdi.

İşte Nelsson'un o müdahalesi...