Galatasaraylı oyuncular gözlerin pasını sildi! Art arda röveşata...

Galatasaray, ligin 12. haftasında RAMS Park'ta Samsunspor'u ağırladı.

Maçın 62. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Davinson Sanchez'in içeriye kestiği ortada Abdülkerim Bardakcı'nun röveşatasında top direkten döndü, topu göğsüyle kontrol eden Davinson Sanchez de röveşata çekti ancak top direğin üstünden auta gitti.

İki yıldızın bu denemeleri tribünlerden büyük alkış topladı.

İşte o anlar...