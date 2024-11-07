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Haberler Galatasaray Yunus Akgün: Ayağıma çok güzel oturdu!

Yunus Akgün: Ayağıma çok güzel oturdu!

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 23:27
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Yunus Akgün: Ayağıma çok güzel oturdu!

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk ettiği maçta şık bir gol vuruşuna imza atan Yunus Akgün karşılaşmayı değerlendirdi.

İŞTE YUNUS'UN AÇIKLAMALARI:

Takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Ayrıca taraftarımız müthiş bir destek veriyor bize, onların desteği bizim için çok önemli. Çok mutluyuz, çok keyif alıyoruz oynadığımız oyundan, sahada müthiş bir Galatasaray var. Çok farklı bir maç da olabilirdi, belki 6-7... Kaleci inanılmaz toplar çıkardı. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en büyük adaylarından birisi, biz bu performansı vererek bütün Avrupa'ya ne kadar emin adımlarla ilerleyeceğimizi gösterdik.

Antrenmanda hocamız yay civarında ikinci topların önemli olduğunu söylüyordu. Bugün de hissettim, önüme geldi top. Daha golü izleyemedim ama çok güzel oturdu ayağıma, böyle devam ederim inşallah. Her maç bizim için önemli, ben de gol atarak katkı sağlamaya devam ederim umarım. Hedefimiz kupayı almak, emin adımlarla devam ediyoruz. Çok iyi giden bir takımımız var. Önümüzde zorlu iki maç var, sonra milli ara var. En büyük adaylardan biri biziz, bunu gösteriyoruz her zaman. İnşallah istediğimiz yerlere gideriz.

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