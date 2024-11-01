TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un gözünden düştü! Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak performansı nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk'un gözünden düşen o futbolcunun takımdan ayrılabileceği aktarıldı. İşte detaylar...
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Az süre aldığı için devre arasında Sarı- Kırmızılılar'dan ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki oyuncunun yeniden Almanya'ya dönebileceği konuşuluyor.
HER ŞEY KEREM'E BAĞLI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da performansını artıramaması durumunda Kerem Demirbay'ın ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi.
Yıldız futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta 422 dakika süre aldı. Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı yaptı.
Galatasaray'da toplamda 56 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 7 gol atarken 9 da asiste imza attı. Kerem Demirbay geçen sezonun başında Leverkusen'den 3.7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
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