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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un gözünden düştü! Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak performansı nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk'un gözünden düşen o futbolcunun takımdan ayrılabileceği aktarıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un gözünden düştü! Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Galatasaray'da sezon başından beri performansını yükseltemeyen Kerem Demirbay ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un gözünden düştü! Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Takvim'de yer alan habere göre Gabriel Sara'nın transferi sonrası kulübeye mahkum olan tecrübeli oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un gözünden düştü! Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Az süre aldığı için devre arasında Sarı- Kırmızılılar'dan ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki oyuncunun yeniden Almanya'ya dönebileceği konuşuluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un gözünden düştü! Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

HER ŞEY KEREM'E BAĞLI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da performansını artıramaması durumunda Kerem Demirbay'ın ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un gözünden düştü! Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Yıldız futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta 422 dakika süre aldı. Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un gözünden düştü! Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Galatasaray'da toplamda 56 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 7 gol atarken 9 da asiste imza attı. Kerem Demirbay geçen sezonun başında Leverkusen'den 3.7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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