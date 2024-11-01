TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorunu için listede 2 flaş aday!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bek transferi için kollar sıvandı. Sarı-kırmızılılarda bu anlamda gündemde 2 flaş isim yer alıyor. İşte haberin detayları...
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İtalyan basınına göre ise Calabria, Milan'la mukavele uzatmak istiyor.
Galatasaray eğer Calabria olmazsa, Bayern Münih'te sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kalan Sacha Boey'i kiralamayı planlıyor.
Calabria bu sezon Milan formasıyla 4 resmi maçta forma giydi.
İtalyan oyuncu bu maçlarda gol ya da asist katkısı üretemedi.
Bayern Münih ile bu sezon 2 maça çıkan Sacha Boey ise takımına 1 asistlik katkıda bulundu.
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