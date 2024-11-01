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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorunu için listede 2 flaş aday!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bek transferi için kollar sıvandı. Sarı-kırmızılılarda bu anlamda gündemde 2 flaş isim yer alıyor. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorunu için listede 2 flaş aday!

Cimbom sağ bek mevkisi için iki isim üzerinde yoğunlaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorunu için listede 2 flaş aday!

İlk hedef Milan'ın kaptanı Davide Calabria.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorunu için listede 2 flaş aday!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki İtalyan sol bek için çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorunu için listede 2 flaş aday!

İtalyan basınına göre ise Calabria, Milan'la mukavele uzatmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorunu için listede 2 flaş aday!

Galatasaray eğer Calabria olmazsa, Bayern Münih'te sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kalan Sacha Boey'i kiralamayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da bek sorunu için listede 2 flaş aday!

Calabria bu sezon Milan formasıyla 4 resmi maçta forma giydi.

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