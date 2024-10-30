TRANSFER HABERLERİ | Icardi'den Galatasaraylıları üzen haber! Kıta değiştiriyor
Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin gelecek sezon yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Icardi bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistle oynadı.
Türkiye'de son 2 sezona damga vuran Arjantinli oyuncu, Galatasaray taraftarlarının sevgilisi konumuna gelmişti.
Ancak Mauro Icardi hakkında sarı kırmızılı taraftarları şoke edecek bir gelişme yaşandı.
Arjantinli yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali olduğu belirtildi.
Konuya dair flaş haberi ise Meksika basını duyurdu.
İşte Icardi transferinin detayları...
ICARDI HAKKINDA OLAY İDDİA!
Soyfutbol.com'da yer alan ve Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Meksika Ligi takımlarından Monterrey, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
Monterrey'in, gelecek yaz oynanacak olan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği belirtildi.
Turnuvanın, yaz aylarında ilk kez yeni formatıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşeceği ve 2026 Dünya Kupası'na kadar tüm ilgiyi üzerine çekmesinin beklendiği ifade edildi.
Bu sebepten dolayı Monterrey'in, Mauro Icardi'yi kadrosuna katarak sükse yapmak istediği aktarıldı.
Öte yandan Monterrey takımın teknik direktörlüğünü yapan Martin Demichelis'in, Icardi ile yakın arkadaş olduğu ve bu durumun transferde belirli rol oynayabileceği vurgulandı.
Bunun yanı sıra transferin gerçekleşmesi durumunda Monterrey'in, Galatasaray'a önemli bir ücret ödemesi gerektiğine dikkat çekildi.
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