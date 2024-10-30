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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Icardi'den Galatasaraylıları üzen haber! Kıta değiştiriyor

Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin gelecek sezon yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 12:17
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TRANSFER HABERLERİ | Icardi'den Galatasaraylıları üzen haber! Kıta değiştiriyor

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi'den Galatasaraylıları üzen haber! Kıta değiştiriyor

Sarı kırmızılıların son 2 lig şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan 31 yaşındaki forvet, bu sezona da iyi bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi'den Galatasaraylıları üzen haber! Kıta değiştiriyor

Mauro Icardi şu ana kadar toplam 13 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi'den Galatasaraylıları üzen haber! Kıta değiştiriyor

Icardi bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistle oynadı.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi'den Galatasaraylıları üzen haber! Kıta değiştiriyor

Türkiye'de son 2 sezona damga vuran Arjantinli oyuncu, Galatasaray taraftarlarının sevgilisi konumuna gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi'den Galatasaraylıları üzen haber! Kıta değiştiriyor

Ancak Mauro Icardi hakkında sarı kırmızılı taraftarları şoke edecek bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi'den Galatasaraylıları üzen haber! Kıta değiştiriyor

Arjantinli yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi'den Galatasaraylıları üzen haber! Kıta değiştiriyor

Konuya dair flaş haberi ise Meksika basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi'den Galatasaraylıları üzen haber! Kıta değiştiriyor

İşte Icardi transferinin detayları...

TRANSFER HABERLERİ | Icardi'den Galatasaraylıları üzen haber! Kıta değiştiriyor

ICARDI HAKKINDA OLAY İDDİA!

Soyfutbol.com'da yer alan ve Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Meksika Ligi takımlarından Monterrey, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi'den Galatasaraylıları üzen haber! Kıta değiştiriyor

Monterrey'in, gelecek yaz oynanacak olan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi'den Galatasaraylıları üzen haber! Kıta değiştiriyor

Turnuvanın, yaz aylarında ilk kez yeni formatıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşeceği ve 2026 Dünya Kupası'na kadar tüm ilgiyi üzerine çekmesinin beklendiği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi'den Galatasaraylıları üzen haber! Kıta değiştiriyor

Bu sebepten dolayı Monterrey'in, Mauro Icardi'yi kadrosuna katarak sükse yapmak istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi'den Galatasaraylıları üzen haber! Kıta değiştiriyor

Öte yandan Monterrey takımın teknik direktörlüğünü yapan Martin Demichelis'in, Icardi ile yakın arkadaş olduğu ve bu durumun transferde belirli rol oynayabileceği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Icardi'den Galatasaraylıları üzen haber! Kıta değiştiriyor

Bunun yanı sıra transferin gerçekleşmesi durumunda Monterrey'in, Galatasaray'a önemli bir ücret ödemesi gerektiğine dikkat çekildi.

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