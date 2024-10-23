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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı heyecanlandıran karar!

Dünyaca ünlü forvet, "Galatasaray'da kalmak istiyorum" dedi, yönetim harekete geçti. Osimhen'in bonservisi için devre arasında Napoli ile masaya oturulacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı heyecanlandıran karar!

Galatasaray, sezon başında Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı Victor Osimhen için devre arasında harekete geçme kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı heyecanlandıran karar!

Okan Buruk dün "Osimhen Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray'da çok mutlu" diyerek işaret fişeğini yaktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı heyecanlandıran karar!

Sarı kırmızılı yönetim öncelikle Nijeryalı forvete konuyu aktardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı heyecanlandıran karar!

25 yaşındaki süper forvet, "Kalmak istiyorum. Bonservis sorunumu çözün" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı heyecanlandıran karar!

Yönetimin, Osimhen'in 75 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin bir bölümünü sponsorlar aracılığıyla ödemeyi planladığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı heyecanlandıran karar!

Cimbom, devre arasında Napoli kulüp yönetimi ile temaslara başlayacak.

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