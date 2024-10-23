GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı heyecanlandıran karar!
Dünyaca ünlü forvet, "Galatasaray'da kalmak istiyorum" dedi, yönetim harekete geçti. Osimhen'in bonservisi için devre arasında Napoli ile masaya oturulacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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25 yaşındaki süper forvet, "Kalmak istiyorum. Bonservis sorunumu çözün" dedi.
Yönetimin, Osimhen'in 75 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin bir bölümünü sponsorlar aracılığıyla ödemeyi planladığı kaydedildi.
Cimbom, devre arasında Napoli kulüp yönetimi ile temaslara başlayacak.
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