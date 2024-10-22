TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Coufal Jelert'in yerine gelecek
Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna önemli yıldızları dahil eden sarı kırmızılılar Elias Jelert'e 9 milyon Euro ödemişti. Danimarkalı sağ bekten beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılı yönetim alternatifler için düğmeye bastı. Cimbom, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Vladimir Coufal'ı yakın markajına aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Büyük umutlarla transfer ettiği Jelert'te umduğunu bulamayan Galatasaray, bu futbolcunun yerine bir aday daha belirledi.
İngiliz kaynaklara göre Cimbom, West Ham'da fazla şans bulamayan Vladimir Coufal'ı yakın markaja aldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlıyor.
Coufal, Çekya Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri.
Tecrübeli oyuncu bu sezon West Ham'da 6 resmi maçta görev alırken gol ve asist katkısı yapamadı.
DİĞER