  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Coufal Jelert'in yerine gelecek

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna önemli yıldızları dahil eden sarı kırmızılılar Elias Jelert'e 9 milyon Euro ödemişti. Danimarkalı sağ bekten beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılı yönetim alternatifler için düğmeye bastı. Cimbom, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Vladimir Coufal'ı yakın markajına aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Coufal Jelert'in yerine gelecek

Antalya deplasmanından 3 golle dönen Galatasaray Süper Lig'de liderliğini perçinlendi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Coufal Jelert'in yerine gelecek

Yoğun maç trafiğine girmeye hazırlanan sarı kırmızılılar alternatifli kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Coufal Jelert'in yerine gelecek

Sağ bek bölgesine takviye yapmak isteyen Cimbom'un devre arasındaki transfer planı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Coufal Jelert'in yerine gelecek

Büyük umutlarla transfer ettiği Jelert'te umduğunu bulamayan Galatasaray, bu futbolcunun yerine bir aday daha belirledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Coufal Jelert'in yerine gelecek

İngiliz kaynaklara göre Cimbom, West Ham'da fazla şans bulamayan Vladimir Coufal'ı yakın markaja aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Coufal Jelert'in yerine gelecek

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik! Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik! 01:26
Kerem'den derbi yorumu! Kerem'den derbi yorumu! 00:34
Kerem'den derbi yorumu! Kerem'den derbi yorumu! 00:33
Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek! Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek! 23:49
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! 23:49
Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona... Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona... 23:49
Daha Eski
Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması! Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması! 23:49
Rize Bodrum'dan 3 puanla döndü! Rize Bodrum'dan 3 puanla döndü! 23:49
F.Bahçe'de flaş sakatlık! 2 yıldız oyuncu... F.Bahçe'de flaş sakatlık! 2 yıldız oyuncu... 23:49
Ryan Kent'e F.Bahçe'den piyango! Ryan Kent'e F.Bahçe'den piyango! 23:49
Mauro Icardi'nin gözü Hagi'de! Mauro Icardi'nin gözü Hagi'de! 23:49
Juventus'tan olay paylaşım! Arda Güler... Juventus'tan olay paylaşım! Arda Güler... 23:49