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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Yunus Akgün PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika: Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, "hakareti" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 20:02 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 20:06
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Galatasaray'da Yunus Akgün PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, "hakareti" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada; "Galatasaray Kulübü futbolcusu Yunus Akgün'ün aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

SÜPER Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan 'hakaret' dolayısıyla kurula sevk edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 22.10.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler;

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"1- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 19.10.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ÖZLEM UÇAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- İKAS EYÜPSPOR Kulübü'nün 19.10.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 19.10.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ONVO ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.10.2024 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.10.2024 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu YUNUS AKGÜN'ün aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2024 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2024 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- SİPAY BODRUM FK Kulübü'nün 21.10.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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