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Haberler Galatasaray

Galatasaray maçından ders aldılar! İşte Manchester United'ın flaş kararı

Galatasaray taraftarları, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynanan karşılaşmada Old Trafford'un ev sahibi tribünlerine girerek İngiliz ekibini şoka sokmuştu. Aynı senaryoyu bir kez daha yaşamak istemeyen Premier Lig devinin, Avrupa Ligi'nde oynayacağı maç için çarpıcı bir hazırlıkta olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 14:32
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Galatasaray maçından ders aldılar! İşte Manchester United'ın flaş kararı

24 Ekim Perşembe günü Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan Manchester United'da çarpıcı bir hazırlık olduğu öğrenildi.

Galatasaray maçından ders aldılar! İşte Manchester United'ın flaş kararı

Bu hazırlık kararının alınmasında, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Manchester United'ı deplasmanda 3 - 2 mağlup ettiği maçın etkili olduğu belirtildi.

Galatasaray maçından ders aldılar! İşte Manchester United'ın flaş kararı

Bahsi geçen mücadelede Galatasaray, maç boyunca 2 kez geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüş sergilemişti.

Galatasaray maçından ders aldılar! İşte Manchester United'ın flaş kararı

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmaya sarı kırmızılı taraftarların tribünlerdeki yoğunluğu ve dağılımı damga vurmuştu.

Galatasaray maçından ders aldılar! İşte Manchester United'ın flaş kararı

Karşılaşmadan sonra İngiliz devini şok eden bir gerçek ortaya çıktı; Galatasaraylı taraftarlar, Old Trafford'da ev sahibi tribünlerine girmişti.

Galatasaray maçından ders aldılar! İşte Manchester United'ın flaş kararı

NTV Spor'da yer alan habere göre Manu, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Rangers karşılaşması öncesi aynı manzaranın bir daha yaşanmaması için harekete geçti.

Galatasaray maçından ders aldılar! İşte Manchester United'ın flaş kararı

'Yüksek riskli' karşılaşma için Manchester Unmited'ın sadece kulüp üyelerine bilet satışını açacağı iddia edildi.

Galatasaray maçından ders aldılar! İşte Manchester United'ın flaş kararı

İngiliz devinin kulüp üyesi olmayan taraftarlara bilet satmayacağı ifade edildi. İki ekip, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 23 Ocak 2025'te karşı karşıya gelecek

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