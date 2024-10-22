Galatasaray maçından ders aldılar! İşte Manchester United'ın flaş kararı

24 Ekim Perşembe günü Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan Manchester United'da çarpıcı bir hazırlık olduğu öğrenildi.

Bu hazırlık kararının alınmasında, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Manchester United'ı deplasmanda 3 - 2 mağlup ettiği maçın etkili olduğu belirtildi.