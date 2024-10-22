Galatasaray maçından ders aldılar! İşte Manchester United'ın flaş kararı
Galatasaray taraftarları, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynanan karşılaşmada Old Trafford'un ev sahibi tribünlerine girerek İngiliz ekibini şoka sokmuştu. Aynı senaryoyu bir kez daha yaşamak istemeyen Premier Lig devinin, Avrupa Ligi'nde oynayacağı maç için çarpıcı bir hazırlıkta olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmaya sarı kırmızılı taraftarların tribünlerdeki yoğunluğu ve dağılımı damga vurmuştu.
Karşılaşmadan sonra İngiliz devini şok eden bir gerçek ortaya çıktı; Galatasaraylı taraftarlar, Old Trafford'da ev sahibi tribünlerine girmişti.
NTV Spor'da yer alan habere göre Manu, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Rangers karşılaşması öncesi aynı manzaranın bir daha yaşanmaması için harekete geçti.
'Yüksek riskli' karşılaşma için Manchester Unmited'ın sadece kulüp üyelerine bilet satışını açacağı iddia edildi.
İngiliz devinin kulüp üyesi olmayan taraftarlara bilet satmayacağı ifade edildi. İki ekip, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 23 Ocak 2025'te karşı karşıya gelecek
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