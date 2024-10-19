TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Jelert piyangosu! 3 takım birden istiyor

Daily Mail, haberin içeriğinde; Jelert'i Everton, West Ham United ya da Ipswich Town'ın transfer edebileceğinin altını çizdi.

Kopenhag'dan 9 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan Danimarkalı oyuncu için gelecek olan tüm tekliflere Galatasaray'ın açık olduğu da öğrenildi. Devre arasında Jelert gidebilir.