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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Jelert piyangosu! 3 takım birden istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'dan transfer ettiği Elias Jelert, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. İngiliz basını, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Danimarkalı sağ bekle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Jelert piyangosu! 3 takım birden istiyor

Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Elias Jelert, sarı-kırmızılı takıma bir türlü alışamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Jelert piyangosu! 3 takım birden istiyor

Genç sağ bek, süre aldığı maçlarda istediği performansı ortaya koyamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Jelert piyangosu! 3 takım birden istiyor

Eleştirilerin odağında olan Danimarkalı oyuncu, Antalyaspor maçının da kadrosuna alınmadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Jelert piyangosu! 3 takım birden istiyor

Ancak tüm bunlara rağmen İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Jelert piyangosu! 3 takım birden istiyor

Ülkenin önde gelen basın organlarından olan "Daily Mail" Jelert'i "Transfer edilmesi gereken en iyi 20 İskandinav oyuncu" arasında gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Jelert piyangosu! 3 takım birden istiyor

EVERTON, WEST HAM UNITED VE IPSWICH TOWN İSTİYOR

Haberde, Jelert'in Türkiye kariyerine nispeten yavaş bir başlangıç yaptığı ancak Danimarkalı futbolcunun kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiği yorumu yapıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Jelert piyangosu! 3 takım birden istiyor

Daily Mail, haberin içeriğinde; Jelert'i Everton, West Ham United ya da Ipswich Town'ın transfer edebileceğinin altını çizdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Jelert piyangosu! 3 takım birden istiyor

Kopenhag'dan 9 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan Danimarkalı oyuncu için gelecek olan tüm tekliflere Galatasaray'ın açık olduğu da öğrenildi. Devre arasında Jelert gidebilir.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Jelert piyangosu! 3 takım birden istiyor

Elias Jelert, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 10 maçta 341 dakika süre aldı.

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