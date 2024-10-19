TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Jelert piyangosu! 3 takım birden istiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'dan transfer ettiği Elias Jelert, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. İngiliz basını, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Danimarkalı sağ bekle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Ancak tüm bunlara rağmen İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.
Ülkenin önde gelen basın organlarından olan "Daily Mail" Jelert'i "Transfer edilmesi gereken en iyi 20 İskandinav oyuncu" arasında gösterdi.
EVERTON, WEST HAM UNITED VE IPSWICH TOWN İSTİYOR
Haberde, Jelert'in Türkiye kariyerine nispeten yavaş bir başlangıç yaptığı ancak Danimarkalı futbolcunun kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiği yorumu yapıldı.
Daily Mail, haberin içeriğinde; Jelert'i Everton, West Ham United ya da Ipswich Town'ın transfer edebileceğinin altını çizdi.
Kopenhag'dan 9 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan Danimarkalı oyuncu için gelecek olan tüm tekliflere Galatasaray'ın açık olduğu da öğrenildi. Devre arasında Jelert gidebilir.
Elias Jelert, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 10 maçta 341 dakika süre aldı.
Danimarkalı sağ bek, gol ve asist katkısı üretemedi.
Jelert'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.
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