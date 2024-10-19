GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen attığı golü yorumladı! "Puskas'a aday olabilir"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray konuk olduğu Antalyaspor'u 3 golle geçti.

Maçta attığı muhteşem golle gözlerin pasını silen Victor Osimhen o anlar hakkında konuştu.

İŞTE OSIMHEN'İN SÖZLERİ

Victor Osimhen: "İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik." dedi.

Attığı gol hakkında konuşan Nijeryalı yıldız, "Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı. Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.