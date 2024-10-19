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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen attığı golü yorumladı! "Puskas'a aday olabilir"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maça attığı muhteşem golle damga vuran Victor Osimhen karşılaşmanın ardından konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 21:32 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 21:33
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GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen attığı golü yorumladı! "Puskas'a aday olabilir"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray konuk olduğu Antalyaspor'u 3 golle geçti.

Maçta attığı muhteşem golle gözlerin pasını silen Victor Osimhen o anlar hakkında konuştu.

İŞTE OSIMHEN'İN SÖZLERİ

Victor Osimhen: "İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik." dedi.

Attığı gol hakkında konuşan Nijeryalı yıldız, "Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı. Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

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