Galatasaray'ın olay adamıydı! Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar

Bir dönem Galatasaray formasını terleten ve şimdilerde İspanyol ekibi Sevilla'da kariyerine devam eden Marcao, gerek yaşadığı olaylar gerek sahadaki performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların aklına kazınan isimlerden birisi olmuştu. Son olarak Brezilyalı oyuncudan flaş itiraflar geldi. İşte detaylar...
Şimdilerde Sevilla formasını terleten Marcao bir dönem Galatasaray ile önemli başarılara imza atmıştı.
Futbolcu sarı-kırmızılılar ile 1 kez Süper Lig 1 kez Ziraat Türkiye Kupası ve 1 kez Türkiye Süper Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Brezilyalı yıldız, Galatasaray'da oynadığı futbolla taraftarların sevdiği isimlerden birisi olmuştu.
Bu başarılı performansıyla Cimbom'dan, İspanya'nın köklü ekiplerinden Sevilla'nın yolunu tutan Marcao için işler hiç de istediği gibi yolunda gitmedi.
Sevilla'da sakatlıklarla başı dertte olan ve eski formundan uzak kalan Marcao flaş itiraflarda bulundu.
Akşam'ın, SFC'den derlediği haberde futbolcu şu sözlere yer verdi;
"Yaşadığım sakatlıklardan dolayı çok zor 2 yıl geçirdim. Ailem bana yardım etti.
Sonra da psikologa gittim. Başta saçmalık olduğunu düşünüyordum ama psikoloğa gitmek bana çok faydalı oldu.
Daha sakin bir insan oldum. Alışkanlıklarımı değiştirdim. İyi bir insan değildim. İyi bir baba olamamıştım. Acı çekiyordum. Eşim bana 'Senin yardıma ihtiyacın var' diyordu. Haklıydı. Haklısın dedim ve düzenli olarak psikoloğa gittim."
Marcao, Galatasaray forması ile toplam 141 resmi maça çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik performansı gösterdi. Tecrübeli oyuncu, bu sezon Sevilla'da 6 resmi maça çıktı.