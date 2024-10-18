  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Galatasaray'ın olay adamıydı! Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar

Bir dönem Galatasaray formasını terleten ve şimdilerde İspanyol ekibi Sevilla'da kariyerine devam eden Marcao, gerek yaşadığı olaylar gerek sahadaki performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların aklına kazınan isimlerden birisi olmuştu. Son olarak Brezilyalı oyuncudan flaş itiraflar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 15:10
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın olay adamıydı! Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar

Şimdilerde Sevilla formasını terleten Marcao bir dönem Galatasaray ile önemli başarılara imza atmıştı.

Galatasaray'ın olay adamıydı! Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar

Futbolcu sarı-kırmızılılar ile 1 kez Süper Lig 1 kez Ziraat Türkiye Kupası ve 1 kez Türkiye Süper Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Galatasaray'ın olay adamıydı! Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar

Brezilyalı yıldız, Galatasaray'da oynadığı futbolla taraftarların sevdiği isimlerden birisi olmuştu.

Galatasaray'ın olay adamıydı! Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar

Bu başarılı performansıyla Cimbom'dan, İspanya'nın köklü ekiplerinden Sevilla'nın yolunu tutan Marcao için işler hiç de istediği gibi yolunda gitmedi.

Galatasaray'ın olay adamıydı! Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar

Sevilla'da sakatlıklarla başı dertte olan ve eski formundan uzak kalan Marcao flaş itiraflarda bulundu.

Galatasaray'ın olay adamıydı! Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar

Akşam'ın, SFC'den derlediği haberde futbolcu şu sözlere yer verdi;

Galatasaray'ın olay adamıydı! Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar

"Yaşadığım sakatlıklardan dolayı çok zor 2 yıl geçirdim. Ailem bana yardım etti.

Galatasaray'ın olay adamıydı! Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar

Sonra da psikologa gittim. Başta saçmalık olduğunu düşünüyordum ama psikoloğa gitmek bana çok faydalı oldu.

Galatasaray'ın olay adamıydı! Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar

Daha sakin bir insan oldum. Alışkanlıklarımı değiştirdim. İyi bir insan değildim. İyi bir baba olamamıştım. Acı çekiyordum. Eşim bana 'Senin yardıma ihtiyacın var' diyordu. Haklıydı. Haklısın dedim ve düzenli olarak psikoloğa gittim."

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Konya maçına odaklandı! Beşiktaş Konya maçına odaklandı! 15:34
F.Bahçe'de Samsun maçı hazırlıkları son hız! F.Bahçe'de Samsun maçı hazırlıkları son hız! 15:32
G.Saray'ın Antalya kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Antalya kafilesi belli oldu! 15:19
Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar! Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar! 15:10
TVF'de 3. kez Üstündağ dönemi! TVF'de 3. kez Üstündağ dönemi! 14:50
F1'de heyecan ABD'de sürecek! F1'de heyecan ABD'de sürecek! 14:19
Daha Eski
Ten Hag şaştı kaldı! Kerem ile Orkun'u elinden kapıyorlar Ten Hag şaştı kaldı! Kerem ile Orkun'u elinden kapıyorlar 14:08
Al Ittihad - Al Qadisiya maçı ne zaman? Al Ittihad - Al Qadisiya maçı ne zaman? 13:54
Damac - Al Taawon maçı ne zaman? Damac - Al Taawon maçı ne zaman? 13:48
Al Raed - Al Wahda maçı ne zaman? Al Raed - Al Wahda maçı ne zaman? 13:39
Mourinho keyiften dört köşe! M. United maçı öncesi... Mourinho keyiften dört köşe! M. United maçı öncesi... 12:23
G.Saray'dan Fransız kaleci hamlesi! G.Saray'dan Fransız kaleci hamlesi! 12:09