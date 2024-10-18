Galatasaray'ın olay adamıydı! Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar

Daha sakin bir insan oldum. Alışkanlıklarımı değiştirdim. İyi bir insan değildim. İyi bir baba olamamıştım. Acı çekiyordum. Eşim bana 'Senin yardıma ihtiyacın var' diyordu. Haklıydı. Haklısın dedim ve düzenli olarak psikoloğa gittim."