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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan Tangocu eldivene kanca! Agustin Rossi takibe alındı

Aslan'da Muslera sonrası dönem için yeni bir aday daha öne çıktı. Galatasaray, 1 numara hamlesi için işini şimdiden sıkı tutuyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Flamengo'nun kalesini koruyan Agustin Rossi ismini gündemine alıyor, Arjantinli eldiven listeye dahil ediliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray'dan Tangocu eldivene kanca! Agustin Rossi takibe alındı

Tam 14 sezonluk Fernando Muslera döneminin ardından Galatasaray'da yeni bir kaleci arayışı başlıyor. Ülkesi Uruguay'a dönmeyi düşünen Muslera'nın boşluğunu doldurmak isteyen Aslan, tecrübeli ve kaliteli isimlere yöneliyor. Alex Meret ve Walter Benitez gibi isimleri listesine dahil eden Cimbom, şimdi de gözünü Flamengo'da oynayan Arjantinli kaleci Agustin Rossi'ye çevirdi, alternatifleri netleştirdi. Temmuz 2023'ten bu yana Brezilya Serie A'da Flamengo forması giyen ve 63 resmi maçta yer alan 29 yaşındaki kaleci Rossi'nin kulübüyle sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Ancak kariyeri boyunca hiç Avrupa'da bir takımda oynayan deneyimli eldivenin Galatasaray'dan teklif gelmesi durumunda 'evet' demeye yakın duruyor. Brezilya basınında da Aslan'ın Agustin Rossi için takipte olduğu ifade edildi.

BOCA JUNİORS'TA PARLADI

Agustin Rossi, Arjantin'de Boca Juniors formasıyla başarılı bir dönem geçirdi. 2017-2023 yılları arası Boca Juniors'ta 151 maça çıkan Rossi, 3 Arjantin şampiyonluğu, 2 Arjantin Lig Kupası ve 1 Arjantin Kupası kazandı. Başarılı file bekçisi özellikle 2022 yılında gösterdiği performansla beğeni topladı.

AL NASSR'DA KISA DÖNEM

Kariyerini hep Güney Amerika'da geçiren Agustin Rossi sadece kısa süre Suudi Arabistan'da Al Nassr'da oynadı. Ocak-Haziran 2023 arası kiralık olarak gittiği Al Nassr'da 8 maçta kaleyi koruyan Arjantinli kaleci, 1 Temmuz 2023'te de Brezilya'nın Flamengo takımına geçti.

7 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların kaleci alternatifleri arasında yer alan Agustin Rossi'nin piyasa değeri 7 milyon euro olarak gözüküyor. Rossi'ye sadece 2017'de Boca Juniors tarafından bonservis ödendi ve Estudiantes'e 1.3 milyon euro verildi. Rossi ayrıca Al Nassr'da 1.2 milyon euro kiralama bedeliyle gitmişti.

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