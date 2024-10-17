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Haberler Galatasaray

Galatasaray Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 22:06
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Galatasaray Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve hücum organizasyonu çalışmalarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya gidecek.

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