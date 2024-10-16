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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaray'a büyük müjde!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen transferiyle dünya çapında gündem olan Galatasaray'da Nijeryalı yıldızla ilgili sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi. İngiliz basını, ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan ve adı Chelsea ile anılan golcü futbolcunun transferine ilişkin yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 08:36
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaray'a büyük müjde!

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftada topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, özellikle son günlerini yoğun geçirdiği bir yaz transfer dönemini geride bıraktı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaray'a büyük müjde!

Sarı-kırmızılıların en dikkat çeken transferiyse Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen oldu.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaray'a büyük müjde!

Aslan, dünya devlerinin takibinde olan 25 yaşındaki santrforu sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaray'a büyük müjde!

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Osimhen'e 6 milyon Euro maaş ödeneceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaray'a büyük müjde!

Victor Osimhen transferiyle dünya çapında gündem olan Galatasaray'da yıldız futbolcunun sözleşmesinde ocak ayı için çıkış maddesi olduğu iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaray'a büyük müjde!

Adı Chelsea ile anılan Nijeryalı golcünün, ara transfer döneminde İngiliz devine transfer olacağı öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaray'a büyük müjde!

İngiliz basını, 25 yaşındaki forvetin geleceğine ilişkin sarı-kırmızılıları sevindiren gelişmeyi duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaray'a büyük müjde!

OCAKTA TRANSFERİ MÜMKÜN DEĞİL

Football Insider'da yer alan haberde; kulübe yakın kaynaklar, Victor Osimhen'in ocak ayında Chelsea'ye transferinin mümkün olmadığını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaray'a büyük müjde!

Haberde İngiliz devinin Finansal Fair Play (FFP) sorunu yaşayabileceği için sezon ortasında Osimhen transferinin gerçekleştirilmesinin çok zor olacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaray'a büyük müjde!

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaray'a büyük müjde!

Nijeryalı yıldız, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaray'a büyük müjde!

Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.

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