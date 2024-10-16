TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaray'a büyük müjde!

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Osimhen'e 6 milyon Euro maaş ödeneceği kaydedildi.

Victor Osimhen transferiyle dünya çapında gündem olan Galatasaray'da yıldız futbolcunun sözleşmesinde ocak ayı için çıkış maddesi olduğu iddia edilmişti.