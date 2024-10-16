TRANSFER HABERİ - Osimhen'den Galatasaray'a büyük müjde!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen transferiyle dünya çapında gündem olan Galatasaray'da Nijeryalı yıldızla ilgili sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi. İngiliz basını, ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan ve adı Chelsea ile anılan golcü futbolcunun transferine ilişkin yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Osimhen'e 6 milyon Euro maaş ödeneceği kaydedildi.
Victor Osimhen transferiyle dünya çapında gündem olan Galatasaray'da yıldız futbolcunun sözleşmesinde ocak ayı için çıkış maddesi olduğu iddia edilmişti.
Adı Chelsea ile anılan Nijeryalı golcünün, ara transfer döneminde İngiliz devine transfer olacağı öne sürülmüştü.
İngiliz basını, 25 yaşındaki forvetin geleceğine ilişkin sarı-kırmızılıları sevindiren gelişmeyi duyurdu.
OCAKTA TRANSFERİ MÜMKÜN DEĞİL
Football Insider'da yer alan haberde; kulübe yakın kaynaklar, Victor Osimhen'in ocak ayında Chelsea'ye transferinin mümkün olmadığını açıkladı.
Haberde İngiliz devinin Finansal Fair Play (FFP) sorunu yaşayabileceği için sezon ortasında Osimhen transferinin gerçekleştirilmesinin çok zor olacağı aktarıldı.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı.
Nijeryalı yıldız, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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