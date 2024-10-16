GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rotasyona dahil edecek
Galatasaray, Süper Lig'de 22 puan ile namağlup devam ederken teknik direktör Okan Buruk, sürpriz bir karar verdi. Nelsson'un düşen performansının ardından rotasyona genç bir ismi dahil etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar… | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Üstelik rotasyona dahil edilecek olan isim, Galatasaray'ın altyapısından yetişme genç bir oyuncu olacak.
Metehan Baltacı, geçen sezon Eyüpspor'a kiralık olarak gönderilmiş ve 2024 yazında tekrardan sarı kırmızılılara dönmüştü.
21 yaşındaki stoper, Eyüpspor forması ile 29 maça çıkmış ve 2 asist katkısı sunmuştu.
Teknik direktör Okan Buruk, önümüzdeki haftalarda Metehan Baltacı ile savunmayı desteklemeyi planlıyor.
Hazırlık dönemini iyi geçiren 21 yaşındaki stoper, bu sezon sarı kırmızılı forma ileligde 2 maçta 91 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.
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