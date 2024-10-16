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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rotasyona dahil edecek

Galatasaray, Süper Lig'de 22 puan ile namağlup devam ederken teknik direktör Okan Buruk, sürpriz bir karar verdi. Nelsson'un düşen performansının ardından rotasyona genç bir ismi dahil etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar… | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 11:07
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GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rotasyona dahil edecek

Galatasaray, Süper Lig'e namağlup devam ederken 22 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rotasyona dahil edecek

Milli aradan sonra sarı kırmızılıları zor bir fikstür beklerken Okan Buruk, sürpriz bir karar verdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rotasyona dahil edecek

Danimarkalı stoper Victor Nelsson'ın düşüşe geçen performansının ardından rotasyonda değişiklik yapılacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rotasyona dahil edecek

Üstelik rotasyona dahil edilecek olan isim, Galatasaray'ın altyapısından yetişme genç bir oyuncu olacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rotasyona dahil edecek

Metehan Baltacı, geçen sezon Eyüpspor'a kiralık olarak gönderilmiş ve 2024 yazında tekrardan sarı kırmızılılara dönmüştü.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rotasyona dahil edecek

21 yaşındaki stoper, Eyüpspor forması ile 29 maça çıkmış ve 2 asist katkısı sunmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rotasyona dahil edecek

Teknik direktör Okan Buruk, önümüzdeki haftalarda Metehan Baltacı ile savunmayı desteklemeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rotasyona dahil edecek

Hazırlık dönemini iyi geçiren 21 yaşındaki stoper, bu sezon sarı kırmızılı forma ileligde 2 maçta 91 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

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