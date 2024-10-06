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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Alanyaspor maçı sonrası konuştu

Süper Lig'de 8. hafta maçında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 21:23 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 21:29
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Alanyaspor maçı sonrası konuştu

Süper Lig'de 8. hafta maçında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Son dakika faul olarak gördük, hakemin faul vermediği pozisyon en net pozisyon. Bu standartta çok faul verdi, ceza sahasındaki hareket faul gibi gözüktü. Onu Alanyaspor'un net pozisyonu olarak sayabiliriz. Pozisyonu izlemedim henüz.

Berabere kalma ve kaybetme lüksünüz yok! Avrupa'da da her maçı kazanmak zorundasınız. Kasımpaşa, Alanyaspor onlar da oynamaya ve sonuç almaya çalıştı. Kalite arttıkça, lig daha zevkli olacak. Yorgunluk da ortaya çıkabiliyor. Ancak oyuncularımın performansından mutluyum.

Liderdik, lider devam ediyoruz. Rakiplerimizle arayı açmaya çalışıyoruz. 22 günde 7 maç oynadık. İnsanlar bizi robot gibi görüyor. Avrupa'da çok fazla sakatlık olmaya başladı. Oyuncuların dinlenmesi lazım. Oyunculara çok yükleniyoruz. 7 maçlık zor seriyi kazanarak bitirdik. İyi oyunculardan oluşan iyi bir takımız. Kazanarak devam edeceğiz.

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