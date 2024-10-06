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Haberler Galatasaray

Galatasaray - Alanyaspor | CANLI MAÇ İZLE | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray - Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 20:00 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 20:10
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Galatasaray - Alanyaspor | CANLI MAÇ İZLE | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında Galatasaray RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Alanyaspor maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış, Icardi

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto, Efecan, Yusuf, Cordova.

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