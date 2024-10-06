GALATASARAY ALANYASPOR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ve RFS maçlarındaki kötü sonuçlar sonrası yeniden çıkış arayan sarı kırmızılılar için hedef mutlak galibiyet olmuş durumda. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda oynananacak? İşte maça dair detaylar...

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Alanyaspor maçı 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış, Icardi Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto, Efecan, Yusuf, Cordova.