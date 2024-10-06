  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

GALATASARAY ALANYASPOR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray ile Alanyaspor mücadele edecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 18:02 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 18:16
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY ALANYASPOR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ve RFS maçlarındaki kötü sonuçlar sonrası yeniden çıkış arayan sarı kırmızılılar için hedef mutlak galibiyet olmuş durumda. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda oynananacak? İşte maça dair detaylar...

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Alanyaspor maçı 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış, Icardi

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto, Efecan, Yusuf, Cordova.

ASpor CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın Gaziantep 11'i açıklandı!
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
DİĞER
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar’dan kas şov! Kusursuz fiziğiyle mest etti! "Kim der ki 2 çocuk annesi"
Filistin'e destek İsrail'e lanet! Soykırımın yıl dönümünde Türkiye ayakta! Üsküdar'da miting tüm illerde yürüyüş
Samsun seriye bağladı!
Fatih Terim'den İtalyan basınına flaş açıklamalar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Gaziantep 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın Gaziantep 11'i açıklandı! 18:01
G.Saray - Alanyaspor | 11'ler açıklandı G.Saray - Alanyaspor | 11'ler açıklandı 17:35
Juventus 88'de yıkıldı! Juventus 88'de yıkıldı! 16:55
Başkentte kazanan yok! Başkentte kazanan yok! 16:44
Juventus'ta eylül ayının oyuncusu Kenan Yıldız! Juventus'ta eylül ayının oyuncusu Kenan Yıldız! 16:16
Adana Demirspor - Samsunspor | CANLI Adana Demirspor - Samsunspor | CANLI 15:50
Daha Eski
Konyaspor 90+6'da güldü! Konyaspor 90+6'da güldü! 15:32
Fatih Terim'den İtalyan basınına flaş açıklamalar! Fatih Terim'den İtalyan basınına flaş açıklamalar! 14:56
Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda? 14:47
Gaziantep - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Gaziantep - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 14:41
Galatasaray - Alanyaspor maçı yayın bilgileri! Galatasaray - Alanyaspor maçı yayın bilgileri! 14:35
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI BİLET FİYATLARI 2024 TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI BİLET FİYATLARI 2024 14:25