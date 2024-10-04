Letonya'da kabus gecesi

Süper Lig'de son oynadığı Kasımpaşa maçında 3-0'dan puan veren Galatasaray, Avrupa'da tarihi bir hüsran yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Letonya ekibi RFS karşısında 2-0 öne geçtiği mücadelede yine üstünlüğünü koruyamadı. 12'de Mertens ve 38'de Yunus'la golleri bulan Aslan, ardından sahada yokları oynadı. Savunmada üst üste hatalar yaptı. 40'ta Janis Ikaunieks'in golüne engel olamadı. Yunus Akgün dışında hiçbir ismin sahada varlık gösteremediği Galatasaray ikinci yarıda da farklı değildi.

SON SIRADAKİ EKİBE TAKILDI!

Kaleye gitmekte zorlanan sarı-kırmızılılar, 54'te Odisharia'nın golüyle bir kez daha şok yaşadı. Okan Buruk'un yaptığı hamleler sonuç getirmedi. Üst üste değişikliklerle takımı çift forvete döndüren, orta alanı bir kez daha boşaltan ve 4-4-2 ile pozisyon bulmakta zorlanan Galatasaray, Letonya'dan 2-2'lik şok sonuçla döndü. 288 milyon euro piyasa değeri bulunan Cimbom, 9 milyon euro ile Avrupa Ligi'nde son sırada yer alan RFS'ye takılarak hayal kırıklığı yaşadı. Letonya ekibi bu ligde ilk puanını Aslan'dan aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin en büyük gol umudu Mauro İcardi, performansıyla eski günlerini arattı. Durağan bir oyun ortaya koyan Arjantinli yıldız, beklediği pasları alamadı. 1 şut çeken İcardi, bunda da isabet sağlayamadı. 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazanan yıldız oyuncu, sadece 1 kez hava topu mücadelesine girdi, onu da kaybetti. Özellikle ikinci yarıda topla buluşmakta zorlanan İcardi, performansıyla sınıf kaldı. Yıldız forvetin bu sezon 9 maçta 3 golü bulunuyor.