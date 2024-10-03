GALATASARAY HABERİ - Torreira ile ilgili çok konuşulacak transfer iddiası! Israrla istiyorlar
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Lucas Torreira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, tecrübeli orta saha oyuncusuna talip olan takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray özellikle Victor Osimhen hamlesiyle büyük ses getirdi.
Sarı-kırmızılılar, Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı.
Osimhen takviyesiyle manşetleri süsleyen Galatasaray, zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalara başladı.
Ocak ayında eksik bölgelerini güçlendirmeyi hedefleyen Cimbom, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.
Sarı-kırmızılı yönetim, 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına şimdiden başlarken, Galatasaray ile ilgili büyük yankı uyandıracak bir iddia ortaya atıldı.
BOCA JUNIORS TORREIRA'YI İSTİYOR
Arjantin basını, Boca Juniors'un sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'yı istediğini yazdı.
Boca Noticias'ta yer alan haberde, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin Leandro Paredes ve Lucas Torreira'yı gündemine aldığı ve özellikle Torreira'yı takıma kazandırmak istediği aktarıldı.
Torreira da geçtiğimiz aylarda ESPN'e yaptığı açıklamada en büyük hayallerinden birinin Boca Juniors'ta oynamak istediğini belirtmişti.
"BOCA İHTİMALİ YAKLAŞIYOR"
Boca'da oynamak için sabırsızlandığını dile getiren orta saha, "Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim." ifadelerini kullanmıştı.
Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı.
Uruguaylı yıldız, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Torreira'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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