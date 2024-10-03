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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ - Torreira ile ilgili çok konuşulacak transfer iddiası! Israrla istiyorlar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Lucas Torreira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, tecrübeli orta saha oyuncusuna talip olan takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 09:36
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Torreira ile ilgili çok konuşulacak transfer iddiası! Israrla istiyorlar

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Torreira ile ilgili çok konuşulacak transfer iddiası! Israrla istiyorlar

Ligde sezona 6'da 6 ile başlayan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçtiği maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmış ve beklemediği bir puan kaybı yaşamıştı.

GALATASARAY HABERİ - Torreira ile ilgili çok konuşulacak transfer iddiası! Israrla istiyorlar

UEFA Avrupa Ligi'ne PAOK galibiyetiyle başlayan Aslan, hareketli bir yaz transfer dönemini geride bıraktı.

GALATASARAY HABERİ - Torreira ile ilgili çok konuşulacak transfer iddiası! Israrla istiyorlar

Galatasaray özellikle Victor Osimhen hamlesiyle büyük ses getirdi.

GALATASARAY HABERİ - Torreira ile ilgili çok konuşulacak transfer iddiası! Israrla istiyorlar

Sarı-kırmızılılar, Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı.

GALATASARAY HABERİ - Torreira ile ilgili çok konuşulacak transfer iddiası! Israrla istiyorlar

Osimhen takviyesiyle manşetleri süsleyen Galatasaray, zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalara başladı.

GALATASARAY HABERİ - Torreira ile ilgili çok konuşulacak transfer iddiası! Israrla istiyorlar

Ocak ayında eksik bölgelerini güçlendirmeyi hedefleyen Cimbom, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.

GALATASARAY HABERİ - Torreira ile ilgili çok konuşulacak transfer iddiası! Israrla istiyorlar

Sarı-kırmızılı yönetim, 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına şimdiden başlarken, Galatasaray ile ilgili büyük yankı uyandıracak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ - Torreira ile ilgili çok konuşulacak transfer iddiası! Israrla istiyorlar

BOCA JUNIORS TORREIRA'YI İSTİYOR

Arjantin basını, Boca Juniors'un sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'yı istediğini yazdı.

GALATASARAY HABERİ - Torreira ile ilgili çok konuşulacak transfer iddiası! Israrla istiyorlar

Boca Noticias'ta yer alan haberde, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin Leandro Paredes ve Lucas Torreira'yı gündemine aldığı ve özellikle Torreira'yı takıma kazandırmak istediği aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ - Torreira ile ilgili çok konuşulacak transfer iddiası! Israrla istiyorlar

Torreira da geçtiğimiz aylarda ESPN'e yaptığı açıklamada en büyük hayallerinden birinin Boca Juniors'ta oynamak istediğini belirtmişti.

GALATASARAY HABERİ - Torreira ile ilgili çok konuşulacak transfer iddiası! Israrla istiyorlar

"BOCA İHTİMALİ YAKLAŞIYOR"

Boca'da oynamak için sabırsızlandığını dile getiren orta saha, "Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERİ - Torreira ile ilgili çok konuşulacak transfer iddiası! Israrla istiyorlar

Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Torreira ile ilgili çok konuşulacak transfer iddiası! Israrla istiyorlar

Uruguaylı yıldız, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ - Torreira ile ilgili çok konuşulacak transfer iddiası! Israrla istiyorlar

Torreira'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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