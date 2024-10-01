Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni transfer devre arasında kiralanacak
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamayan Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Lig tarihindeki en iyi başlangıc rekorununu elinden kaçıran sarı kırmızılılarda oyuncu performansları da eleştirildi. Sezon başında transfer edilen yıldız isim beklenilen gelişimi gösteremezse kiralanacağı iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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İkinci yarıda baskısını arttıran konuk ekip son dakikalarda Haris Hajradinovic ve Nuno Da Costa'nın golleriyle skoru 3-3'e getirdi. Galatasaray bu sonuçla lig tarihindeki en iyi başlangıç yapma fırsatını tepti.
Yoğun maç trafiğinden ötürü rotasyon yapan Okan Buruk, Kasımpaşa maçında forma şansı bulamayan isimlere görev verdi.
Transferin son gününde kadroya dahil edilen Roland Sallai ve Elias Jelert Kasımpaşa maçına 11'de başladı.
Kopenhag'dan 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Elias Jelert, RAMS Park'ta ilk kez 11'de şans buldu.
21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek, Kasımpaşa'ya karşı beklenen etkiyi gösteremedi.
Kasımpaşa maçında da verilen şansı kullanamayan Jelert'in ana planda düşünülmediği bildirildi.
Milliyet'te yer alan habere göre, Jelert'in performansında gelişme olmaması halinde devre arasında bir takıma kiralanmasının gündemde olduğu belirtildi.
Galatasaray teknik heyetinin Kaan Ayhan veya Barış'ı sağ bek bölgesinde ilk seçenek olarak düşündüğü vurgulandı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan Elias Jelert, 345 dakika süre alırken gol ve asist katkısı sağlayamadı.
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