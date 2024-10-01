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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni transfer devre arasında kiralanacak

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamayan Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Lig tarihindeki en iyi başlangıc rekorununu elinden kaçıran sarı kırmızılılarda oyuncu performansları da eleştirildi. Sezon başında transfer edilen yıldız isim beklenilen gelişimi gösteremezse kiralanacağı iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 09:49
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni transfer devre arasında kiralanacak

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni transfer devre arasında kiralanacak

Mücadeleye hızlı başlayan sarı kırmızılılar Osimhen(2) ve Icardi'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni transfer devre arasında kiralanacak

İlk yarının son dakikalarında Kasımpaşa Mamadou Fall ile farkı 2'ye indirdi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni transfer devre arasında kiralanacak

İkinci yarıda baskısını arttıran konuk ekip son dakikalarda Haris Hajradinovic ve Nuno Da Costa'nın golleriyle skoru 3-3'e getirdi. Galatasaray bu sonuçla lig tarihindeki en iyi başlangıç yapma fırsatını tepti.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni transfer devre arasında kiralanacak

Yoğun maç trafiğinden ötürü rotasyon yapan Okan Buruk, Kasımpaşa maçında forma şansı bulamayan isimlere görev verdi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni transfer devre arasında kiralanacak

Transferin son gününde kadroya dahil edilen Roland Sallai ve Elias Jelert Kasımpaşa maçına 11'de başladı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni transfer devre arasında kiralanacak

Kopenhag'dan 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Elias Jelert, RAMS Park'ta ilk kez 11'de şans buldu.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni transfer devre arasında kiralanacak

21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek, Kasımpaşa'ya karşı beklenen etkiyi gösteremedi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni transfer devre arasında kiralanacak

Kasımpaşa maçında da verilen şansı kullanamayan Jelert'in ana planda düşünülmediği bildirildi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni transfer devre arasında kiralanacak

Milliyet'te yer alan habere göre, Jelert'in performansında gelişme olmaması halinde devre arasında bir takıma kiralanmasının gündemde olduğu belirtildi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni transfer devre arasında kiralanacak

Galatasaray teknik heyetinin Kaan Ayhan veya Barış'ı sağ bek bölgesinde ilk seçenek olarak düşündüğü vurgulandı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni transfer devre arasında kiralanacak

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan Elias Jelert, 345 dakika süre alırken gol ve asist katkısı sağlayamadı.

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