Osimhen'in son durumu belli oldu! Galatasaraylıları korkutmuştu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

RAMS Park'ta yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 20 ve 28. dakikalarda Victor Osimhen, 34. dakikada ise Mauro Icardi'nin attığı gollerle 3-0 üstünlük kurdu.