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Haberler Galatasaray

Osimhen'in son durumu belli oldu! Galatasaraylıları korkutmuştu

Galatasaray'da, Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Victor Osimhen ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü golcünün sakatlığındaki son durum belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 11:48
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Osimhen'in son durumu belli oldu! Galatasaraylıları korkutmuştu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Osimhen'in son durumu belli oldu! Galatasaraylıları korkutmuştu

RAMS Park'ta yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 20 ve 28. dakikalarda Victor Osimhen, 34. dakikada ise Mauro Icardi'nin attığı gollerle 3-0 üstünlük kurdu.

Osimhen'in son durumu belli oldu! Galatasaraylıları korkutmuştu

Lacivert-beyazlılar, Mamadou Fall'ın 44. dakikada attığı golle farkı 2'ye indirirken, devre arasına ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle girildi.

Osimhen'in son durumu belli oldu! Galatasaraylıları korkutmuştu

İkinci yarıya baskılı başlayan Kasımpaşa, net pozisyonlar üretemese de rakibinin kalelerine gelmesine engel oldu.

Osimhen'in son durumu belli oldu! Galatasaraylıları korkutmuştu

Lacivert-beyazlı ekip, 83. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi: 3-2.

Osimhen'in son durumu belli oldu! Galatasaraylıları korkutmuştu

İkinci yarıda etkili olamayan sarı-kırmızılı ekip, Nuno da Costa'nın 90+5. dakikada attığı gole engel olamayınca maç 3-3 sona erdi.

Osimhen'in son durumu belli oldu! Galatasaraylıları korkutmuştu

Bu skorla Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. Puanını 19'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip liderliğini sürdürdü.

Osimhen'in son durumu belli oldu! Galatasaraylıları korkutmuştu

Öte yandan Galatasaray'da, Kasımpaşa sınavında attığı iki golle gözlerin pasını silen Osimhen, ilk devrenin sonuna doğru arka adalesinde sertlik hissettiği için ikinci devrede yerini Mertens'e bırakmış ve taraftarları korkutmuştu.

Osimhen'in son durumu belli oldu! Galatasaraylıları korkutmuştu

"Sakatlığım ciddi değil. Devam etseydim kötü olabilirdi" diyerek durumunu anlatan Nijeryalı santrforun son durumu netleşti.

Osimhen'in son durumu belli oldu! Galatasaraylıları korkutmuştu

Osimhen'in çekilen MR'ında bir soruna rastlanmadığı öğrenildi.

Osimhen'in son durumu belli oldu! Galatasaraylıları korkutmuştu

Ancak Sabah'ın haberine göre, Osimhen'in, teknik ekip tarafından perşembe günü deplasmanda oynanacak Rigas Skola karşılaşmasında tedbir amaçlı dinlendirilmesi bekleniyor.

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