Osimhen'in son durumu belli oldu! Galatasaraylıları korkutmuştu
Galatasaray'da, Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Victor Osimhen ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü golcünün sakatlığındaki son durum belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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İkinci yarıya baskılı başlayan Kasımpaşa, net pozisyonlar üretemese de rakibinin kalelerine gelmesine engel oldu.
Lacivert-beyazlı ekip, 83. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi: 3-2.
İkinci yarıda etkili olamayan sarı-kırmızılı ekip, Nuno da Costa'nın 90+5. dakikada attığı gole engel olamayınca maç 3-3 sona erdi.
Bu skorla Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. Puanını 19'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip liderliğini sürdürdü.
Öte yandan Galatasaray'da, Kasımpaşa sınavında attığı iki golle gözlerin pasını silen Osimhen, ilk devrenin sonuna doğru arka adalesinde sertlik hissettiği için ikinci devrede yerini Mertens'e bırakmış ve taraftarları korkutmuştu.
"Sakatlığım ciddi değil. Devam etseydim kötü olabilirdi" diyerek durumunu anlatan Nijeryalı santrforun son durumu netleşti.
Osimhen'in çekilen MR'ında bir soruna rastlanmadığı öğrenildi.
Ancak Sabah'ın haberine göre, Osimhen'in, teknik ekip tarafından perşembe günü deplasmanda oynanacak Rigas Skola karşılaşmasında tedbir amaçlı dinlendirilmesi bekleniyor.
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