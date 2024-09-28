Galatasaray - Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi deviren ve 5 puan farkla zirvede oturan sarı kırmızılılar, 7'de 7 yaparak rekor kırmak için sahaya çıktı.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Kerem, Sallai, Yunus, Icardi, Osimhen

KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Cafu, Hajradinovic, Aytaç, Barak, Fall, Nuno da Costa.

Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1' ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

5 PUAN FARKLA LİDER

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde karşılaştığı Kasımpaşa ile ligde 41. kez rakip oldu. Ligde sarı-kırmızılılar, oynadığı 6 maçı da kazandı ve 18 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Paşa ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.

KASIMPAŞA İLE 41. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 26 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 81 golüne, lacivert-beyazlılar 42 golle yanıt verdi.

ASLAN REKOR İÇİN SAHADA

Süper Lig'de sezonun yenilgisiz takımlarından Galatasaray, oynadığı 6 maçtan da galip ayrılarak, en iyi sezon başlangıcını tekrarlamıştı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Aslan, Paşa karşısında galip ayrılması durumunda en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirecek.

LİGİN EN GOLCÜSÜ

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda 20 gol kaydetti. Hücumda etkili performans sergileyen ve maç başı 3.3 gol ortalamasıyla mücadele eden sarı-kırmızılılar, ligin de en golcü takımı konumunda bulunuyor. Cimbom'da ligde Barış Alper Yılmaz 4, Dries Mertens 3, Gabriel Sara, Michy Batshuayi ve Abdülkerim Bardakcı da 2'şer kez rakip fileleri havalandırdı.

Sakatlığından dolayı tedavisi devam eden Faslı futbolcu Hakim Ziyech, Kasımpaşa maçında oynayamıyor.

OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETİYOR

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasını hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ile Ali Can Alp yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün oldu.