GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!
Yaz transfer döneminde Galatasaray'a imza atarak büyük ses getiren Victor Osimhen için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Avrupa devi, sezon sonuna kadar takımda kalması beklenen yıldız isim için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Nijeryalı yıldız, ocak ayında takımdan ayrılabilir. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 18:50 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 19:00
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Özellikle ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup eden Galatasaray rahat bir nefes aldı.
Yaz transfer döneminde eleştiri oklarının hedefi olan sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen hamlesiyle yılın takviyesini gerçekleştirmişti.
Değeri 100 milyon Euro'yu bulan yıldız ismi sezon sonuna kadar kiralayan yönetim, bu transferle dünya basınına oturdu.
Sarı-kırmızılı formayı 3 maçta giyen Osimhen, sadece 1 asist üretmesine karşın sahada gösterdiği performansla beğeni topladı.
PSG, Chelsea ve bazı Suudi Arabistan kulüpleri, Osimhen'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istemiş, ancak Napoli'nin beklediği bonservis bedeli yüksek gelmişti.
İtalyan devinin başkanı Aurelio De Laurentiis, Nijeryalı golcü için 130 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmemişti.
Kulüp ile ayrılık yönünde sorunlar yaşayan Osimhen, Napoli'de kadro dışı kalmıştı.
Napoli ile yola devam etmesi beklenmeyen yıldız futbolcu için flaş bir iddia geldi.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in ESPN'den derlediği habere göre Juventus, 25 yaşındaki oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
Haberde İtalyan devinin, Dusan Vlahovic'i yüksek bir bonservis bedeliyle satması durumunda rotayı Osimhen'e çevireceği belirtildi.
Nijeryalı futbolcunun transferi gerçekleşmemesi durumunda ise Juventus, Lille'de forma giyen Jonathan David'e yönelecek.
Napoli Başkanı De Laurentiis'in Osimhen için 90-100 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu haberde belirtilirken, Juventus'un bu transferi 75 milyon Euro'ya tamamlayabileceği de aktarıldı.
Ayrıca Osimhen'i Napoli'ye kazandıran Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, yaptığı açıklamalarda transfere açık kapı bıraktı.
Giuntoli, "Kariyerimdeki en zor transfer operasyonunun Victor Osimhen olduğunu söyleyebilirim.
Napoli'de çalıştığım dönemde onun transferi için neredeyse 4 ay uğraştım. Victor Osimhen'in bence transfer dönemi bitmeden satılması gerekiyordu.
Ancak Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis akıllı ve kurnaz bir girişimci. Ona çok şey borçluyum, onu seviyorum." dediği öğrenildi.
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