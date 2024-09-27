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Haberler Galatasaray

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a imza atarak büyük ses getiren Victor Osimhen için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Avrupa devi, sezon sonuna kadar takımda kalması beklenen yıldız isim için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Nijeryalı yıldız, ocak ayında takımdan ayrılabilir. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 18:50 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 19:00
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, son olarak Yunan ekibi PAOK'u evinde ağırladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

Sarı-kırmızılı takım zorlu mücadeleyi 3-1 kazanarak Avrupa Ligi'nin yeni formatına galibiyetle başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

Ayrıca ligde de 6 maça çıkan Okan Buruk'un öğrencileri, 18 puan toplayarak ziverde yer aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

Özellikle ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup eden Galatasaray rahat bir nefes aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

Yaz transfer döneminde eleştiri oklarının hedefi olan sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen hamlesiyle yılın takviyesini gerçekleştirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

Değeri 100 milyon Euro'yu bulan yıldız ismi sezon sonuna kadar kiralayan yönetim, bu transferle dünya basınına oturdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

Sarı-kırmızılı formayı 3 maçta giyen Osimhen, sadece 1 asist üretmesine karşın sahada gösterdiği performansla beğeni topladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

PSG, Chelsea ve bazı Suudi Arabistan kulüpleri, Osimhen'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istemiş, ancak Napoli'nin beklediği bonservis bedeli yüksek gelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

İtalyan devinin başkanı Aurelio De Laurentiis, Nijeryalı golcü için 130 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

Kulüp ile ayrılık yönünde sorunlar yaşayan Osimhen, Napoli'de kadro dışı kalmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

Napoli ile yola devam etmesi beklenmeyen yıldız futbolcu için flaş bir iddia geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in ESPN'den derlediği habere göre Juventus, 25 yaşındaki oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

Haberde İtalyan devinin, Dusan Vlahovic'i yüksek bir bonservis bedeliyle satması durumunda rotayı Osimhen'e çevireceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

Nijeryalı futbolcunun transferi gerçekleşmemesi durumunda ise Juventus, Lille'de forma giyen Jonathan David'e yönelecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

Napoli Başkanı De Laurentiis'in Osimhen için 90-100 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu haberde belirtilirken, Juventus'un bu transferi 75 milyon Euro'ya tamamlayabileceği de aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

Ayrıca Osimhen'i Napoli'ye kazandıran Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, yaptığı açıklamalarda transfere açık kapı bıraktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

Giuntoli, "Kariyerimdeki en zor transfer operasyonunun Victor Osimhen olduğunu söyleyebilirim.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

Napoli'de çalıştığım dönemde onun transferi için neredeyse 4 ay uğraştım. Victor Osimhen'in bence transfer dönemi bitmeden satılması gerekiyordu.

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