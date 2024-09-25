Slavia Prag - Galatasaray Petrol Ofisi CANLI İZLE (Slavia Prag - Galatasaray maçı A Spor canlı)

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Slavia Prag ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Slavia Prag: Votikova, Bendova, Bartovicova, Kosikova, Krejcirikova, Annest, Polcarova, McLaughlin, Svitkova, Ruzickova, Szewieczkova
Galatasaray: Gamze, Demehin, Eda, Sare, Berna, Bakarandze, Ebru, Usme, Diallo, Arzu, Staskova
SLAVIA PRAG - GALATASARAY PETROL OFİSİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çekya'nın başkenti Prag'daki Fortuna Arena'da oynanan karşılaşma, TSİ 19.00'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
ASLAN KAZANIRSA GRUPLARA KALACAK!
Karşılaşmada tur atlayan takım, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak. Öte yandan İstanbul'da oynanan ilk maç, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
İŞTE MAÇIN GOLÜ: