Lucescu Galatasaray’ı ezberledi

PAOK'u yakından takip eden Yunan gazeteci Eleni Mpountou'yla bu akşamki mücadeleyi konuştuk. Mpountou, şu bilgileri paylaştı: PAOK, takımın çekirdeğini koruyarak eksik bölgeleri güçlendirdi. En büyük kayıp Wolfsburg'a giden Koulierakis (20) oldu. Birçok teklif gelen Konstantelias ve Kotarski'yi elde tuttular. İstikrarlı bir yapıya sahipler, takımın DNA'sıyla uyuşan bir hocaları var: Razvan Lucescu. En ufak detayları bile çalışır, her zaman bir planı olmuştur. Savaşçı ve mücadeleci bir takım kimliği oluşturdu.

GEÇİŞ HÜCUMLARI ÇOK ETKİLİ

PAOK, genelde 4-2-3-1 oynuyor. Galatasaray'ın hücumcuları düşünüldüğünde biraz kontrollü olurlar. Lucescu, geçiş hücumlarında çok başarılı bir takım ortaya çıkarttı. Hücuma hızlı çıkışlarla rakip savunmalara tehlike yarattıklarını birçok kez gördük. Son maçta rotasyona gitti. Bugün forvetin arkasındaki üçlü Taison, Konstantelias ve Zivkovic olur. Favori Galatasaray ama PAOK yabana atılacak bir takım değil. Lucescu'yu iyi tanıyorum. Adeta hiç uyumadan bu maça ayrıntılı bir şekilde hazırlandı. İstanbul'da sürpriz yapabilir.