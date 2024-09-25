  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Lucescu Galatasaray’ı ezberledi

PAOK'u yakından takip eden Yunan gazeteci Eleni Mpountou'yla bu akşamki mücadeleyi konuştuk. Mpountou, şu bilgileri paylaştı: PAOK, takımın çekirdeğini koruyarak eksik bölgeleri güçlendirdi. En büyük kayıp Wolfsburg'a giden Koulierakis (20) oldu. Birçok teklif gelen Konstantelias ve Kotarski'yi elde tuttular. İstikrarlı bir yapıya sahipler, takımın DNA'sıyla uyuşan bir hocaları var: Razvan Lucescu. En ufak detayları bile çalışır, her zaman bir planı olmuştur. Savaşçı ve mücadeleci bir takım kimliği oluşturdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lucescu Galatasaray’ı ezberledi

PAOK'u yakından takip eden Yunan gazeteci Eleni Mpountou'yla bu akşamki mücadeleyi konuştuk. Mpountou, şu bilgileri paylaştı: PAOK, takımın çekirdeğini koruyarak eksik bölgeleri güçlendirdi. En büyük kayıp Wolfsburg'a giden Koulierakis (20) oldu. Birçok teklif gelen Konstantelias ve Kotarski'yi elde tuttular. İstikrarlı bir yapıya sahipler, takımın DNA'sıyla uyuşan bir hocaları var: Razvan Lucescu. En ufak detayları bile çalışır, her zaman bir planı olmuştur. Savaşçı ve mücadeleci bir takım kimliği oluşturdu.

GEÇİŞ HÜCUMLARI ÇOK ETKİLİ

PAOK, genelde 4-2-3-1 oynuyor. Galatasaray'ın hücumcuları düşünüldüğünde biraz kontrollü olurlar. Lucescu, geçiş hücumlarında çok başarılı bir takım ortaya çıkarttı. Hücuma hızlı çıkışlarla rakip savunmalara tehlike yarattıklarını birçok kez gördük. Son maçta rotasyona gitti. Bugün forvetin arkasındaki üçlü Taison, Konstantelias ve Zivkovic olur. Favori Galatasaray ama PAOK yabana atılacak bir takım değil. Lucescu'yu iyi tanıyorum. Adeta hiç uyumadan bu maça ayrıntılı bir şekilde hazırlandı. İstanbul'da sürpriz yapabilir.

F.Bahçe'de fırsat maçı!
Samandıra'da dev zirve! "Bu böyle gitmez"
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray yenilgisinden sonra Fenerbahçe için olay sözler: “10 yıllık travma yeniden hortladı”
Başkan Erdoğan NBC News'e konuştu: Ukrayna'nın NATO üyeliğini ABD istemiyor! | ABD kanalında bir kez daha söyledi: Hamas terör örgütü değil
Benfica'dan Kerem için G.Saray'a teşekkür!
Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid 3 attı 3 aldı! Real Madrid 3 attı 3 aldı! 00:10
Erteleme maçında kazanan Como! Erteleme maçında kazanan Como! 00:09
Chelsea çok farklı! Chelsea çok farklı! 00:09
City evinde turladı! City evinde turladı! 00:09
Real Madrid 3 attı 3 aldı! Real Madrid 3 attı 3 aldı! 00:09
Erteleme maçında kazanan Como! Erteleme maçında kazanan Como! 00:01
Daha Eski
Chelsea çok farklı! Chelsea çok farklı! 23:54
City evinde turladı! City evinde turladı! 23:49
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! 23:30
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! 23:29
Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu... Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu... 23:21
🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 23:21