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Haberler Galatasaray

Kaan Ayhan'dan sakatlık açıklaması!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendi. Mücadele sonrası sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 00:28
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Kaan Ayhan'dan sakatlık açıklaması!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde PAOK'u 3-1 yendi. Maç sonrası sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Öncelikle takım arkadaşlarımı ve taraftarı tebrik ederim. İnanılmaz bir atmosfer yaşadık. Kişisel oyunuma veya duygularıma gelince; kaptan olarak hazırlanmaya çalıştım. Bu kadar yoğun duygu ve önemli bir gün olacağını düşünmemiştim. Sahaya ilk adımı attığımda çok duygulandım. Bunu bozabilecek tek şey, kazanmamak olurdu."

"Sakatlığım yok, sadece yorgunluk. Her üç günde bir maç yapıyoruz ve sağ beke de yeni yeni alışınca yorgunluk oluyor. İnşallah Kasımpaşa maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız."

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